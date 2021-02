Razzismo in Premier, scende in campo il Principe William: “Questa pratica deve essere interrotta”

IL TWEET

Gli abusi razzisti contro i calciatori sono "spregevoli" e questa pratica deve essere interrotta. Lo ha chiesto il principe William con un lungo post su Twitter. L'attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, Marcus Rashford, è stato l'ultimo giocatore in ordine di tempo ad aver subito abusi razzisti questo fine settimana, dopo una serie di inquietanti precedenti. La polizia di Greater Manchester ha annunciato di aver avviato un'indagine a riguardo. Scrivendo sui social, il principe William, che è anche il presidente della Football Association (la Federcalcio inglese), ha elogiato quanti hanno preso posizione. "Gli abusi razzisti - che siano in campo, sugli spalti o sui social - sono spregevoli e devono finire ora. Abbiamo tutti la responsabilità di creare un ambiente in cui questi abusi non siano tollerati e quanti scelgono di diffondere odio e divisione sono ritenuti responsabili delle proprie azioni. Tale responsabilità si estende alle piattaforme in cui si svolge gran parte di questa attività", ha detto il duca di Cambridge.

"Mi congratulo con tutti quei giocatori, tifosi, club e quelle organizzazioni che continuano a denunciare e condannare questo abuso con la massima fermezza", ha aggiunto. Gli abusi rivolti a Rashford hanno seguito quelli riservati ai compagni di squadra Axel Tuanzebe e Anthony Martial dopo la sconfitta casalinga contro lo Sheffield United: "Alcuni di questi commenti ci sono stati segnalati e stiamo collaborando con le persone coinvolte per fornire supporto e indagheremo a fondo su questi crimini", ha affermato in una dichiarazione la Greater Manchester Police (Gmp). "Umanità e social media nella loro espressione peggiore", ha scritto Rashford dopo i pesanti insulti ricevuti.

Il 23enne attaccante, premiato con l'MBE per il suo lavoro contro la povertà alimentare dei bambini, sabato ha ricevuto diversi messaggi a sfondo razzista su Instagram. Sono stati inviati all'attaccante della nazionale inglese dopo lo 0-0 dei Red Devils contro l'Arsenal: "Sono un uomo di colore e vivo ogni giorno orgoglioso di esserlo", ha scritto Rashford su Twitter, "Nessuno, o nessun commento, mi farà sentire diverso. Quindi scusate se stavate cercando una reazione forte, semplicemente non la otterrete qui. Non sto condividendo screenshot. Sarebbe irresponsabile farlo e come potete immaginare non contengono nulla di originale. Ho bellissimi bambini di tutti i colori che mi seguono e non hanno bisogno di leggerlo. Bellissimi colori che dovrebbero essere solo celebrati".

La GMP ha affermato di essere a conoscenza del fatto che un certo numero di giocatori del Manchester United ha subito abusi sui social media tra mercoledì e sabato. Ha aggiunto: "Nessuno dovrebbe essere soggetto a tali abusi ed è profondamente sconvolgente non solo per coloro che ne soffrono, ma anche per tutti coloro che si imbattono in questo terribile linguaggio. Queste parole odiose non hanno posto da nessuna parte nella nostra società, online o meno". Anche Facebook, che possiede Instagram, ha rilasciato una dichiarazione dopo l'abuso di cui Rashford è stato vittima. "Abbiamo preso provvedimenti in questo caso rimuovendo account e commenti e stiamo continuando a indagare", ha spiegato il social network.