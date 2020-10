Quest'anno niente Pallone d'Oro, France Football lancia il "Dream Team"

A causa della pandemia che ha sconvolto il mondo del calcio nella passata stagione, il Pallone d'Oro del 2020 non verrà assegnato e così France Football ha deciso di lanciare un nuovo concorso, il "Dream Team", che mira ad eleggere i migliori undici giocatori della storia recente del calcio (a partire dagli anni '50), ruolo per ruolo. L'operazione di voto inizia lunedì 6 ottobre, la lista dei giocatori nominati (10 per ogni ruolo) verrà svelata dal settimanale francese in tre diversi momenti e il voto potrà essere espresso soltanto dai giurati del Pallone d'Oro (circa 170 specialisti in tutto il mondo).