Qualificazioni Mondiali 2026: Argentina e Brasile ko

SUDAMERICA

Albiceleste battuta 2-1 in Colombia, verdeoro sconfitti 1-0 in Paraguay

© Getty Images Due colpi di scena nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026: Argentina e Brasile, infatti, vanno ko rispettivamente contro Colombia e Paraguay. I campioni in carica perdono 2-1 nonostante il gol di Nico Gonzalez (48'): decidono Mosquera (25') e il rigore di James Rodriguez (60'). Il Paraguay, invece, batte 1-0 i verdeoro grazie a Gomez. Solo 0-0 per l'Uruguay in Venezuela, Bolivia ed Ecuador superano Cile (2-1) e Perù (1-0).

COLOMBIA-ARGENTINA 2-1

La vendetta è servita: meno di due mesi dopo la finale di Copa America, la Colombia batte 2-1 l'Argentina che va ko per la seconda volta nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. A Barranquilla finisce 2-1 per i Cafeteros, con i detentori del titolo a rendersi pericolosi per primi con il pressing di Alvarez che quasi porta all'1-0. Poi, al 25', i padroni di casa passano: scambio rapido da corner e James Rodriguez mette un pallone perfetto sulla testa di Mosquera, che quasi sulla linea di porta insacca. L'Albiceleste prova a replicare con le girate di Lautaro, che però per due volte non trova la porta. Nella ripresa, la scossa arriva dallo juventino Nico Gonzalez, che recupera palla e di sinistro pareggia in ripartenza al 48'. Ma l'1-1 dura solo 12 minuti, poi Otamendi stende Muñoz in area e James Rodriguez, dal dischetto, riporta avanti i padroni di casa. Duran e ancora Muñoz si divorano il tris, ma la Colombia resiste e sale a 16 punti, a -2 proprio dal primo posto dell'Argentina.

PARAGUAY-BRASILE 1-0

Il Brasile sembrava aver scacciato i fantasmi dopo il successo per 1-0 sull'Ecuador: il ko in Paraguay rimette tutto in discussione, con i verdeoro ora solo a +1 sull'ottavo posto. I carica vanno sotto 1-0 dopo la prodezza di Gomez, che con un esterno destro favoloso centra la porta dopo aver trovato il palo. I carioca, che si presentano con Endrick e Vinicius, sfiorano l'1-1 ma Alonso salva sulla linea di porta. Nella ripresa, Rodrygo spara alto e Fernandez salva su Vinicius, così l'1-0 resiste fino alla fine: quarto ko nelle ultime cinque partite per il Brasile, che vede incredibilmente da vicino l'eliminazione, anche se non siamo neanche al giro di boa di queste qualificazioni.

VENEZUELA-URUGUAY 0-0

L'Uruguay non approfitta al meglio del ko dell'Argentina e scivola al terzo posto dopo lo 0-0 in Venezuela. Il match inizia subito con un infortunio, visto che al 5' Caceres deve uscire. La Vinotinto ha la grande occasione sul colpo di testa di Rondon che va vicinissimo al palo, poi l'attaccante ci prova anche da lontano trovando l'opposizione di Rochet, attento poi anche su Pellistri. Nel secondo tempo, il portiere ospite è miracoloso in uscita su Segovia e su Savarino, così lo 0-0 iniziale non cambia, neanche dopo l'ultima occasione di Osorio. L'Uruguay si salva e si porta a 15 punti, a +5 sul Venezuela che aggancia il Brasile.

CILE-BOLIVIA 1-2

La Bolivia rimescola le carte del girone vincendo 2-1 in Cile e portandosi a -1 dal sesto posto di Venezuela e Brasile. Un successo che matura nel caotico primo tempo con tre reti e due infortuni: si comincia con il vantaggio ospite firmato da Algarnaz al 13', poi dopo l'uscita dal campo di Pizarro la Roja pareggia con Edu Vargas. Nel recupero del primo tempo, dopo la sostituzione di Lampe, ecco il nuovo vantaggio della Bolivia, che va sul 2-1 con Miguelito e resiste nella ripresa. Cile sempre più disperato: ha solo 5 punti ed è a -5 dall'accesso diretto ai Mondiali 2026.

ECUADOR-PERÙ 1-0

Chi approfitta dei risultati di metà classifica è l'Ecuador, che batte 1-0 il Perù e si porta al quarto posto con 11 punti, che sarebbero 14 sul campo senza la penalizzazione. Il match si decide ad inizio ripresa, precisamente al 54', quando Valencia è perfetto a insaccare con un colpo di testa su gran cross di Franco. Con questo ko, il Perù resta a soli 3 punti ed è di fatto già virtualmente fuori dai giochi: dopo 8 partite non ha ancora vinto ed è a -6 dallo spareggio.