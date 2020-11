Qualificazioni Mondiali 2022: il Paraguay ferma l’Argentina, Ecuador corsaro in Bolivia

Qualificazioni Mondiali

Proseguono le gare sudamericane di qualificazione ai Mondiali 2022. A Buenos Aires arriva uno stop inatteso per l’Argentina di Scaloni contro il Paraguay. L’albiceleste, nonostante la presenza di Messi e degli “italiani” Lautaro Martinez (83' in campo), Martinez Quarta e De Paul, non va oltre l’1-1, pareggiando con Nicolas Gonzalez al 41’ la rete segnata su rigore da Romero al 21’. Vince 3-2 invece l’Ecuador in Bolivia e in classifica sale a un punto dalla Selección.

ARGENTINA-PARAGUAY 1-1

Dopo due vittorie consecutive si ferma il cammino dell’Argentina nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022. La nazionale di Scaloni infatti, nonostante le tante stelle in campo, pareggia 1-1 contro il Paraguay e ora rischia di essere sopravanzata nel girone sudamericano dal Brasile, impegnato nella notte tra venerdì e sabato contro il Venezuela. A Buenos Aires partono meglio gli ospiti che al 21’ si ritrovano inaspettatamente in vantaggio: il “fiorentino” Martinez Quarta commette un un’ingenuità fermando in maniera irregolare Almiron in area e dal dischetto Romero non perdona siglando lo 0-1. Messi e compagni si mettono allora subito a creare gioco e al 41’ vedono ripagati i loro forzi con la rete di testa di Nicolas Gonzalez che, su corner di Lo Celso, riequilibra la contesa. Nel secondo tempo al 58’ il Var interviene ad annullare il gol del 2-1 siglato da Messi ravvisando un fallo nell’azione decisiva. Nei minuti successivi quindi continua l’assalto della Selección alla porta di Antony Silva ma nessuno dei tentativi argentini trova il fondo della rete e così la partita non può che chiudersi con un inatteso 1-1.

BOLIVIA-ECUADOR 2-3

Gol e stravolgimenti a La Paz tra Bolivia e Ecuador che, imponendosi 3-2, avvicina a un punto la vetta del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2022 momentaneamente ancora occupata dall’Argentina. Se i primi 45 vedono un solo gol a segno (quello di Arce al 37’ per l’1-0 dei padroni di casa), la ripresa è un concentrato di reti e cambiamenti di punteggio. Con Caicedo al 46’ e Mena Delgado al 55’ in nove minuti l’Ecuador infatti ribalta le sorti dell’incontro ma la gioia per il 2-1 dura solo cinque minuti visto che al 60’ Martins impatta nuovamente sul 2-2. Nel finale, dopo diverse occasioni da una parte e dall’altra, il match sembra destinato al pareggio ma all’88’ un fallo di mano di Jusino ravvisato dal Var regala all’Ecuador l’opportunità del 3-2: dal dischetto Guerzo non sbaglia e la formazione Tricolor può così festeggiare la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni.