Quagliarella re dei bomber "over" europei: solo Hoarau dello Young Boys lo insidia

24/01/2019

Quagliarella re dei bomber . Per ora resta il suo grande sogno di questa stagione, sogno realizzabile vista la bellissima lotta per il titolo di capocannoniere nel campionato italiano. Ma per il momento l’attaccante sampdoriano è il re d’Europa nella classifica cannonieri europea riservata agli Over 34 , a quei giocatori – tanto per dare alla ricerca un’aria ancora più fascinosa – nati prima di Cristiano Ronaldo , che proprio per questa ragione non compare. Quagliarella ha 14 gol in campionato e in tutta Europa, ma proprio tutta (superfluo limitare la ricerca alla classica area dei cinque campionati più importanti), nessuno ha segnato quanto lui.

Il francese Hoarau, che per hobby fa il chitarrista e gioca in Svizzera con lo Young Boys, al momento è a quota 13 mentre lo spagnolo (ma sarebbe più corretto dire basco) Igor Angulo, che è andato a cercare fortuna in Polonia, ha centrato 12 volte la porta avversaria vestendo la maglia del Gornik. Sono gli unici tre in doppia cifra, mentre a quota 9 si è fermata per ora quella vecchia volta di Klaas-Jan Huntelaar, il cacciatore olandese con un breve e sfortunato passato nel Milan, oggi punto di riferimento dell’Ajax. In Spagna viene giustamente esaltata anche la stagione di Jorge Molina del Getafe, che a 36 anni sta disputando la sua stagione migliore e galleggia nei piani alti della classifica cannonieri con 8 gol. Uno meno di lui l’ha segnato il brasiliano Charles dell’Eibar.



Ma Quagliarella resiste abbastanza alto in classifica anche se ai gol in campionato si sommano quelli realizzati nelle altre manifestazioni. Hoarau lo supera perché ha realizzato 3 gol nei turni preliminari di Champions League e 2 nella fase a gironi, durante la quale è stato avversario della Juventus. Huntelaar invece riesce a raggiungere Quagliarella grazie a 4 gol nella fase preliminare di Champions League e 1 segnato in Coppa d’Olanda. Proprio nel campionato olandese sta diventando molto interessante il duello tra i due vecchietti terribili: a Huntelaar sta resistendo Robin Van Persie, che con la maglia del Feyenoord in Eredivisie è arrivato a quota 8, così come in Premier League a 8 è arrivato Glenn Murray del Brighton, esperto mestierante del pallone.