PSG, Verratti derubato a Ibiza: bottino da 3 milioni di euro

Brutta disavventura per Marco Verratti in vacanza con la moglie Jessica Aldi a Ibiza nella villa di Ronaldo il Fenomeno. Il centrocampista del PSG è stato vittima di una rapina da 3 milioni di euro, tra contanti, gioielli e orologi. Secondo la ricostruzione offerta dall'agenzia spagnola Efe al momento del furto nella residenza non c’era nessuno, e non ci sono segni di effrazione ai vari ingressi.

