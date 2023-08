PSG: squadra rientrata dal Giappone, Mbappé si allena sempre con gli esuberi

IL BRACCIO DI FERRO

Il fuoriclasse transalpino rimane sempre ai margini della squadra: niente Lorient

© Sportmediaset 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM E' ormai rottura totale tra il Psg e Kylian Mbappé. La squadra, rientrata dalla tournée in Giappone, riprenderà la preparazione nel pomeriggio in vista del debutto in Ligue 1 sabato contro il Lorient, mentre il fuoriclasse francese promesso sposo al Real Madrid rimarrà ancora fuori dal gruppo squadra e continuerà ad allenarsi con gli esuberi. A meno di clamorosi colpi di scena, Mbappé non scenderà in campo nella prima gara ufficiale della stagione.

Come annunciato da RMC Sport, Mbappé si allenerà con le riserve perché la posizione del club non è cambiata affatto. Nessun dialogo per il momento è previsto tra i due schieramenti. Mbappé non ha esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto ma ha detto di non voler lasciare subito il Psg, perché ha da tempo un accordo con il Real Madrid dalla prossima stagione. Il club transalpino, ormai rassegnato a perderlo, pretende che Mbappé rinnovi per poterlo cedere a condizioni migliori.

Intanto gli spagnoli rimangono alla finestra e aspettano una mossa da parte di Mbappé. Solo quando l'attaccante dirà apertamente di voler partire, il Real si muoverà ufficialmente e farà la sua offerta al PSG.

