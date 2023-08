Caos legale

I parigini vogliono citare in giudizio le merengues per vederci chiaro in merito al rapporto tra loro e il fenomeno di Bondy

© Getty Images Il Psg non si arrende a perdere Mbappé a zero e vuole portare il Real Madrid in tribunale. Al-Khelaifi e soci sospettano, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, che il club spagnolo e la stella francese avessero già un accordo volto a evitare l'attivazione della clausola di rinnovo al 2025 da parte di Mbappé. Il Psg ritiene che la lettera inviata da Kylian, i rifiuti a trattare un rinnovo e il rifiuto alla mega-offerta araba siano indizi di un piano segreto studiato dal giocatore e dagli spagnoli.

Portando tali motivazioni il Paris sta chiaramente cercando di evitare un addio a parametro zero, ma sta ottenendo l'effetto opposto. Mbappé è letteralmente infuriato per il trattamento ricevuto, pretende il pagamento dei suoi bonus fino all'ultimo centesimo ed è disposto a rimanere un anno senza giocare pur di andare via gratis. Il Real, sornione, sta alla finestra e aspetta il momento giusto. Il futuro del giocatore più forte del mondo è scritto e sarà Blanco, bisogna capire quando. Per i rossoblù l'addio gratuito della propria stella sarebbe un vero dramma economico e di immagine, e per questo Florentino Pérez sa che prima o poi il Psg dovrà accettare una offerta sensibilmente inferiore ai 200 milioni attualmente richiesti.

Attualmente comunque Mbappé è stato inserito nella "lista degli indesiderati" della rosa parigina e si allena da solo. Inoltre il 31 luglio è scaduta l'opzione di rinnovo che aveva in mano, non esercitata. Dal prossimo gennaio, quindi, potrebbe accordarsi con qualunque squadra a parametro zero per giugno 2024.