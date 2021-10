Psg, Pochettino su Icardi: "Ha problemi personali, vedremo se potrà giocare"

PSG

Il tecnico dei parigini in conferenza stampa prima della sfida col Lipsia: "Analizzeremo la sua situazione"

Anche Mauricio Pochettino è intervenuto, seppur indirettamente, sulla tanto chiacchierata vicenda Icardi-Wanda Nara. Il tecnico del Psg ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con il Lipsia, facendo il punto sulla situazione dell'argentino: "Mauro ha alcuni problemi personali, per questo motivo non si è allenato in questi due giorni - le sue parole -. Sarà convocato per domani, ma vedremo... Cercheremo di analizzare la sua situazione e capiremo se potrà essere con la squadra". Getty Images

Icardi aveva avuto il via libera a saltare le ultime sessioni di allenamento dopo che era esploso il caso mediatico della separazione dalla moglie e del presunto tradimento con China Suarez, ma stando alle parole dell'allenatore dovrebbe tornare in gruppo in vista del match europeo, anche se difficilmente scenderà in campo.

Assente sicuro anche Neymar: "Ha un piccolo problema fisico, speriamo si possa risolvere in pochi giorni, ma lui non ci sarà, anche perché la nostra priorità è la salute del giocatore". Ci sarà invece Lionel Messi: "Siamo molto contenuti del suo processo di inserimento, si sente sempre più integrato e ogni giorno che passa sta meglio".