PSG, Neymar: "Mi piacerebbe giocare con Ibra"

"La mia piu' grande aspettativa per il 2020 è vincere tutto ciò che posso con il PSG e la nazionale brasiliana. Voglio arrivare in finale di Champions e mettere le mani sulla Copa America". Sono gli obiettivi di Neymar per l'anno appena iniziato, come ha confessato lo stesso brasiliano del PSG durante un evento organizzato da uno sponsor. Neymar ha anche confessato che gli sarebbe piaciuto giocare al fianco di leggende come Zinedine Zidane e Romario che gli piacerebbe condividere la maglia con Zlatan Ibrahimovic. Neymar: "Vorrei giocare con Ibra"

Neymar, almeno per il momento, è sembrato dunque pienamente concentrato sul suo club attuale, al netto delle ipotesi di mercato che ormai da anni lo accompagnano ad ogni nuova sessione: "Il PSG ha la possibilità di vincere la Champions: ci proveremo - garantisce - Il 2019 è stato un anno pieno di infortuni per me, durante il quale ha appreso tanto e fatto tante esperienze".