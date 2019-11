Psg, Neymar come Ronaldo: furioso dopo il cambio

Ancora in gol Mauro Icardi nella vittoria del Paris Saint-Germain sul Lilla. All'argentino sono bastati 17 minuti per portare in vantaggio i suoi al parco dei Prinicipi e realizzare così il decimo gol in 11 presenze con la maglia dei parigini. Sebbene la concorrenza in attacco sia molto folta, i numeri sono tutti dalla parte dell'ex capitano dell'Inter: 6 gol segnati in 450' in Ligue 1, praticamente la media di uno a partita. Ancora meglio in Champions League dove ha già realizzato 4 gol in soli 258', con una media di uno ogni 65 minuti. L'esperienza di Icardi a Parigi non poteva cominciare nel modo migliore, in attesa dell'estate per capire se verrà riscattato e potrà continuare la sua avventura nella capitale francese.