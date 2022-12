Psg: Messi torna nel 2023, Mbappè è pronto a giocare

francia

L'argentino ha avuto un permesso da Galtier, straordinari per il francese e Hakimi

© Getty Images "Lionel Messi si unirà a noi all'inizio dell'anno. Doveva tornare in Argentina per festeggiare. Abbiamo deciso con lo staff che riprenderà ad allenarsi il 2 o il 3 gennaio". Lo ha detto Christophe Galtier, allenatore del Psg, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro lo Strasburgo. A differenza di Kylian Mbappè e Achraf Hakimi, tornati ad allenarsi appena tre giorni dopo la fine del loro Mondiale, l'argentino avrà diritto a un ulteriore riposo. Interpellato sul rapporto tra i due finalisti dell'ultimo Mondiale, il tecnico del Psg ha elogiato "l'atteggiamento esemplare" di Mbappè nonostante la sconfitta dei Blues contro l'Argentina e non si preoccupa delle possibili conseguenze dei festeggiamenti argentini. "I due hanno molto rispetto l'uno per l'altro", ha detto Galtier.

A proposito degli altri reduci dal Mondiale, Galtier ha detto: "Saranno tutti a disposizione per la partita di domani. Tutti sono arrivati puntuali e si stanno allenando normalmente. Hakimi ha giocato tutte le partite di questo Mondiale, e' stato il miglior terzino del mondo. Kylian (Mbappè, ndr) ha giocato grandi partite, è stato il capocannoniere della competizione. Abbiamo parlato con lui durante la competizione, voleva unirsi a noi abbastanza velocemente. Ciò non significa che non avrà intervalli di recupero in futuro". Tornando alla finale Mondiale e alla discutibile esultanza del portiere argentino Emiliano Martinez rispetto a Mbappè, Galtier ha ribadito: "Non commenterò come hanno festeggiato, è una cosa che appartiene agli argentini. Non devo occuparmi del caso del portiere. Non è Messi che lo ha fatto, dobbiamo lasciarlo fuori. Non c'è motivo di mescolare tutto, non devo commentare la reazione del portiere. Kylian ha avuto un ottimo atteggiamento. Ha mostrato molta classe andando a congratularsi con Leo. Fa bene al club e alla squadra".