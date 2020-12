Psg in ansia per Neymar, il padre attacca gli arbitri

PSG

Serata davvero da incubo per il Psg, che cade in casa contro il Lione 1-0, perde la testa della classifica di Ligue 1, e soprattutto perde per un periodo indefinito la sua stella più luminosa, Neymar, costretto a uscire nel finale di gara, in lacrime e in barella, a causa di un’entrata killer di Thiago Mendes che è costata a lui il rosso diretto (solo dopo la revisione del VAR) e al brasiliano un brutto infortunio. Per la caviglia sinistra di O’Ney a Parigi si teme il peggio, ovviamente servirà attendere il responso dei primi esami, ma le lacrime del fuoriclasse sono già eloquenti. Neymar, brutto infortunio alla caviglia in Psg-Lione Getty Images

Lacrime che hanno fatto infuriare il padre del giocatore, che è esploso sul proprio profilo Instagram accusando gli arbitri francesi di una certa permissività nei confronti di chi interviene in maniera pericolosa sul 10 del Psg: “Maledizione, quando finirà questa cosa? – ha scritto Neymar senior - Abbiamo bisogno della VAR per dire che è un’entrata violenta? Serve che qualcuno esca in barella per prendere decisioni oneste?”.

E poi l’affondo: “Un giocatore fa entrate irresponsabili, violente, di lato, entra nello spazio fisico dell’altro senza dargli neanche la possibilità di difendersi. Non lo abbiamo punito durante tutta una partita in cui Neymar ha sofferto la solita insalata di falli, sempre violenti. E con questo comportamento non facciamo altro che alimentare questo tipo di calciatori e i loro comportamenti. Così il calcio continua a perdere. Fino a quando le colpe saranno della vittima? Dipende tutto da chi controlla il gioco, da chi ha la possibilità di proteggerla”.

