Psg, folle festa di Dani Alves: si fa una nuotata nello spogliatoio

22/04/2019

Il Psg vince la seconda Ligue 1 consecutiva e Dani Alves entra sempre più nella leggenda del calcio mondiale. Per il 36enne brasiliano, infatti, si tratta del 39° titolo in carriera, il sesto a Parigi, mentre la maggior parte (23) li ha vinti con il Barcellona. E per l'ennesimo trionfo, il guascone brasiliano si è inventato una nuova esultanza presto diventata virale. Sdraiato sul pavimento completamente allagato dello spogliatoio dopo la vittoria con il Monaco, Dani Alves ha simulato una bella nuotata. "Un pazzo" il commento su Instagram del compagno Kimpembe che sintetizza in modo scherzoso il pensiero di molti.