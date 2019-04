Psg, Dani Alves attacca e prepara le valigie

12/04/2019

Ci risiamo. Dopo aver lasciato la Juventus dopo una sola stagione sbattendo la porta in seguito alla sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid ("Alla Juve non mi divertivo. Il calcio italiano deve cambiare, prenda esempio dal Napoli"), Dani Alves ha criticato duramente anche il suo attuale club, il Psg , dichiarandosi insoddisfatto per l’operato del direttivo dei parigini in questa stagione e per quanto fatto nei confronti di Neymar .

“Io so come si vince e come si perde - ha detto l'ex Barcellona - Quando dico che qualcosa va bene, sarebbe bello che mi seguissero, non perché sappia più cose degli altri, ma perché ho già vissuto tutto” le parole del brasiliano ai microfoni del programma “Team Duga” diretto da Christophe Dugarry su RMC. Per il terzo anno consecutivo il Psg è uscito agli ottavi di Champions e per l'estate Al Khelaifi sta preparando la rivoluzione: “Bisognerebbe ascoltare chi è passato per queste situazioni e affidarsi alla sua esperienza. Io ho già vinto tutto e parlo di quello che ho vissuto”, ha rincarato la dose Dani Alves, che poi ha lanciato un criptico avvertimento al club: “Se non stiamo attenti, quello che succede succede”.

Molti hanno letto in queste parole un riferimento a Neymar, che non è mai stato così tanto in discussione a Parigi in passato, ma secondo il terzino brasiliano O'Ney è l'ultimo dei colpevoli: “Qui alcuni giocatori non lo capiscono. È qualcuno che devi avere in campo tutto il tempo, che ti dà ciò che non hai. Gli dai la palla e lui sa già cosa fare - ha affermato Dni Alves - Neymar è il calciatore che fa andare più persone allo stadio. La gente paga il biglietto per vedere uno spettacolo. Se Messi avesse perso un pallone, al Barça saremmo corsi come matti per recuperarlo e ridarglielo”.

Nubi sempre più cupe dunque sul futuro di Neymar? Vedremo, chi però sembra sicuramente destinato ad un addio è Dani Alves, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Difficile pensare ad un rinnovo dopo queste affermazioni.