Psg, è rivoluzione: Verratti e Neymar sul mercato, il Barcellona ci prova

FRANCIA

Il ds Campos ha convocato le due stelle e ha comunicato loro la decisione del club: sirene arabe per Verratti, Neymar al Barça?

Rivoluzione vera e propria in casa Psg, con l'esperienza di Luis Enrique sulla panchina parigina che è iniziata con la tensione per il caso Mbappé e prosegue con una nuova tempesta in arrivo. Mentre il francese si allena a parte, infatti, nelle scorse ore il ds Campos ha convocato Marco Verratti e Neymar per comunicargli la decisione di metterli sul mercato. Una scelta, quella del club, che conferma la voglia della dirigenza qatariota di voltare pagina con l'obiettivo di rifondare la squadra per raggiungere traguardi che restano ancora oggi un sogno.

Il caso Mbappé è di certo il più eclatante, ma nelle ultime ore le parole dette a Verratti e Neymar non sarebbero passate inosservate. Il ds Campos, infatti, ha comunicato all'italiano e al brasiliano la decisione del club di metterli da parte, perché non rientrano più nel progetto della società che ha intenzione di venderli e fare cassa. Stesse parole utilizzate per altri giocatori come Renato Sanches, Ekitike e Bernat, ma profili di spessore indubbiamente diverso che possono avere tanto mercato. Vedi anche Calcio estero PSG, Mbappé non cambia idea: ha ribadito ad Al-Khelaifi che resterà fino al 2024

Per Verratti, per esempio, negli scorsi giorni è arrivato il sondaggio degli arabi dell'Al Hilal che sognano di affidare le chiavi del centrocampo all'italiano in una squadra che conta già stelle dal calibro di Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Malcolm. Ma l'offerta giunta non ha soddisfatto il club parigino che ha rifiutato 45 milioni per l'italiano che ha ancora tre anni di contratto col Psg.

Sirene arabe anche per Neymar, sempre con l'Al Hilal sulle sue tracce. I sauditi, dopo il no incassato da Mbappé, avevano provato a corteggiare il brasiliano con uno stipendio vicino ai 200-300 milioni, proposta però rispedita al mittente da parte di O'Ney che vuole giocarsi ancora le proprie carte in Europa. E a tal proposito a potersi far sotto è il Barcellona, club dal quale sbarcò al Psg nel 2017 in un'operazione da 222 milioni. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana sarebbero alla finestra per monitorare la situazione in casa parigina, con l'obiettivo di fiondarsi sul brasiliano o in alternativa su Joao Felix. Vedi anche Calcio estero PSG, caso Neymar: il padre smentisce la richiesta di cessione

Intanto sia Verratti sia Neymar si sono assentati dalle ultime sedute di allenamento col Paris Saint-Germain, assenze che hanno fatto scalpore soprattutto nella giornata dedicata ai media e alle foto ufficiali per la Lega francese. Ennesimo indizio dell'addio assicurato entro la fine del mercato?

LUIS ENRIQUE: "NON PARLO DI VERRATTI E NEY" - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di campionato contro il Lorient, il tecnico dei parigini ha però dribblato le domande sui due: "Non ne parlerò. È di dominio privato. Vi invito ad essere attenti alle mie azioni. Le mie decisioni esprimeranno la mia opinione". Si attende dunque la lista dei convocati attraverso la quale l'idea del tecnico verrà resa nota.

E su Mbappé ha aggiunto: "Spero che il club e Mbappé trovino un accordo. Questa situazione è già esistita. Una soluzione positiva era stata trovata con il club prima del mio arrivo. Vi ricordo la filosofia del club, che è al di sopra di ogni altra cosa".