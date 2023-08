Roma, in arrivo Renato Sanches: trattativa in dirittura d'arrivo

© Getty Images

In attesa di trovare l'attaccante per sostituire l'infortunato Abraham, la Roma piazza un altro colpo in mezzo al campo. Renato Sanches è di fatto un giocatore giallorosso. Il portoghese, fuori rosa nel Psg, è pronto a sbarcare nella Capitale. Le due società sono infatti ai dettagli, ma c'è già un accordo sulla base di un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a 12. Sanches, che un anno fa era stato inseguito dal Milan prima di scegliere la destinazione Parigi, completerà il già ottimo centrocampo della Roma, alle prese con la piccola incertezza Matic, accostato nei giorni scorsi al Rennes, ma considerato incedibile dalla Roma.