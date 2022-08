Psg, buona la prima: Neymar super, Messi segna in rovesciata

FRANCIA

Clermont battuto 5-0: a segno anche Messi

© Getty Images Il Psg dilaga nella prima giornata della Ligue 1: 5-0 al Clermont, con Messi (doppietta) e Neymar in gol. Seconda vittoria con ampio margine per Galtier, dopo il Trophée des Champions. Debutto invece sofferto per il Monaco: le reti di Diatta e Diop sembrano mettere in discesa la sfida contro lo Strasburgo, ma gli alsaziani accorciano con Habib Diallo e spingono nel finale, venendosi annullare il gol del pareggio. I biancorossi vincono così 2-1.

CLERMONT-PSG 0-5

Psg travolgente a Clermont, con un debutto in Ligue 1 che va a confermare la netta superiorità mostrata nel Trophée des Champions contro il Nantes (4-0). I parigini partono subito forte, con Neymar grande protagonista: Messi lo smarca con un colpo di tacco, il brasiliano insacca e sblocca la gara al 9'. Ney e la Pulce si cercheranno per tutta la partita, dimostrando la bontà dell'idea tattica di Galtier, che lavora al tridente dei sogni con le due stelle e Mbappé (oggi out). Il Clermont ha una timida reazione, ma i campioni di Francia la respingono con forza e allungano: Messi serve Neymar, il brasiliano imbuca per Hakimi e l'esterno fulmina Diaw con una percussione da esterno offensivo e un tiro preciso. 2-0 al 26' e il Psg dilaga con Marquinhos, che trova il tris di testa al 39': il primo tempo si chiude con la rete sfiorata da Messi. Ritmi più bassi nella ripresa, ma non appena alzano l'acceleratore gli ospiti fanno male: sono ancora Messi e Neymar a combinare per la rete della Pulce, che si sblocca in Ligue 1 all'80'. Leo è in grande spolvero e si regala anche la doppietta in rovesciata per il 5-0, mentre Bernat sbaglia il possibile sesto gol ignorando il ben piazzato Ekitike. Finisce con una goleada (5-0) per il Psg e una conferma per Galtier, che nel finale ha fatto debuttare il 2006 Zaine-Emery: Messi e Neymar si cercano, si trovano e sono in grande spolvero. Aspettando Mbappé.

STRASBURGO-MONACO 1-2

Continua a faticare più del previsto il Monaco che, dopo il pareggio contro il Psv nei preliminari di Champions League, soffre contro lo Strasburgo nel debutto stagionale in Ligue 1. I monegaschi vincono 2-1 allo Stade de la Meinau, ma rischiano grosso nel finale, con tante riserve in campo. Un azzardo riuscito, quello della formazione del Principato, che ha fatto riposare più titolari possibili in vista del ritorno contro gli olandesi (martedì). Primo tempo di studio, con qualche chance per parte: ispirato Embolo negli ospiti, mentre Ajorque manca il possibile vantaggio dello Strasburgo. La sfida si sblocca al 42', col gol del Monaco: Disasi serve Krepin Diatta, che fulmina Sels con un preciso sinistro da fuori area. Gli ospiti rientrano con convinzione nella ripresa e raddoppiano con Diop (52'), ma forse peccano di sicurezza e vengono subito puniti: Delaine, subentrato e autore di una grande prestazione sulla destra, serve Habib Diallo che incorna di testa. Lo Strasburgo accorcia e la partita cambia decisamente registro, coi padroni di casa a caccia del pareggio, che viene raggiunto solo per pochi istanti nel recupero: Diallo bissa con la specialità della casa, il colpo di testa, ma il suo gol viene annullato (giustamente) dal Var. L'assedio degli alsaziani non modifica il risultato: il Monaco vince 2-1, ma non può essere totalmente soddisfatto.