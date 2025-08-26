A Lecce è record di abbonamenti

Lecce, è record di abbonamenti. Nel giorno in cui si festeggia S.Oronzo, patrono della città, e si attende l'arrivo del nuovo attaccante Stulic, la società giallorossa festeggia un traguardo storico. La campagna abbonamenti 25/26 raggiunge quota 21.758 sottoscrizioni: si tratta del dato più alto nella storia del club. Il precedente record, di 21.726 abbonati, risale alla scorsa stagione. La fase di vendita libera delle sottoscrizioni sarà attiva fino a domani sera, con la prospettiva di superare ulteriormente il record.