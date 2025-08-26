Asllani saluta l'Inter sui social: "Ho realizzato un sogno, porterò sempre con me i colori nerazzurri"

Fresco di approdo al Torino, Kristjan Asllani ha salutato l'Inter dopo tre stagioni. In un post pubblicato su Instagram l'albanese ha voluto chiudere il capitolo in nerazzurro con un lungo messaggio affiancato da una doppia foto. Da una parte uno scatto con la maglia dell'Inter da piccolo, dall'altra il bacio al Tricolore alzato al cielo due stagioni. "Cari tifosi nerazzurri, è arrivato il momento di salutarci, e credetemi, non è facile trovare le parole giuste - le parole di Asllani -. Vestire la maglia dell’Inter è stato un sogno che custodivo fin da bambino, quando tifavo per questi colori con gli occhi pieni di ammirazione. Ogni volta che sono sceso in campo a San Siro ho sentito l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare una squadra che resterà per sempre parte di me. Ringrazio l’Inter per avermi dato la possibilità di realizzare questo sogno. Un grazie speciale ai miei compagni, che non sono stati soltanto squadra ma una vera famiglia, e a tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo percorso. Ho sempre cercato di onorare questa maglia con impegno, sacrificio e rispetto. A chi mi ha sostenuto, va tutta la mia gratitudine.

Lascio Milano, ma l’Inter resterà sempre nel mio cuore: perché quando ami questi colori da bambino, non smetti mai di portarli con te. Con affetto, Kristjan".