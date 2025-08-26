Argentina, lutto per il San Lorenzo: morto 15enne delle giovanili

Lutto per il San Lorenzo in Argentina: il club di Buenos Aires ha annunciato la tragica scomparsa di un suo giocatore delle giovanili, Santiago Valentino Guzmán Zanni di appena 15 anni. Questa la nota della società: "La famiglia del San Lorenzo è in lutto. Con immensa tristezza annunciamo la scomparsa di Santiago Valentino Guzmán Zanni (15 anni), giocatore delle nostre divisioni giovanili, che ha lottato con enorme coraggio contro una grave malattia. Accompagniamo e abbracciamo la tua famiglia, i tuoi amici e ciascuno dei tuoi cari in questo momento di profondo dolore. Estendiamo questo abbraccio ai suoi insegnanti, alla squadra giovanile di calcio, ai compagni di classe e agli amici, che sentiranno la sua assenza. In ricordo di Valente, il San Lorenzo decreta tre giorni di lutto. Possa tu riposare in pace, Valen. Sarai sempre nei nostri cuori".
