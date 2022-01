Premier, tris Liverpool al Crystal Palace. Il Burnley frena l’Arsenal

INGHILTERRA

I Reds si impongono 3-1 con Van Dijk, Oxlade-Chamberlain e il rigore di Fabinho. I Gunners fanno 0-0, pari anche tra Leicester e Brighton

Il Liverpool si conferma la principale antagonista del Manchester City in Premier League. Nella 23ª giornata, i Reds stendono il Crystal Palace 3-1 in trasferta con le reti di Van Dijk e Oxlade-Chamberlain nel primo tempo e il rigore di Fabinho nel finale, dopo il gol di Edouard in avvio di ripresa. L’Arsenal domina ma non va oltre lo 0-0 con il Burnley ultimo in classifica, Leicester-Brighton termina 1-1 con le firme di Daka e Welbeck.

ARSENAL – BURNLEY 0-0

L’Arsenal non trova la giusta precisione e non riesce a sfondare il muro del Burnley, che lo costringe a uno 0-0 casalingo poco soddisfacente. I Gunners, reduci dall’eliminazione in Carabao Cup, ci provano in diverse occasioni ma peccano nella finalizzazione. Odegaard inventa e colpisce anche una traversa esterna su punizione, Smith Rowe impegna Pope, ma nessuno di loro trova il guizzo decisivo. Nel finale anche a Lacazette manca il colpo della vittoria e l’Arsenal si deve accontentare del pareggio tra le mura amiche: tra campionato e coppe, non vince da cinque partite. Il Burnley resta ultimo in classifica ma si porta a 12 punti e può continuare a sperare nella salvezza.

CRYSTAL PALACE – LIVERPOOL 1-3

Il Liverpool vince 3-1 in trasferta con il Crystal Palace e rosicchia qualche punto al Manchester City, portandosi a 9 lunghezze con una partita da recuperare. I Reds partono forte e sbloccano l’incontro dopo appena 8’, quando Van Dijk svetta sul corner di Robertson e spedisce all’angolino l’1-0. Gli ospiti non rallentano la spinta e raddoppiano poco dopo la mezz’ora con Oxlade-Chamberlain, rapido nel controllare di petto il cross di Robertson e preciso nell’infilare Guaita. Il Crystal Palace non si arrende e chiama Alisson a due interventi decisivi, su Olise e Mateta. L’ex portiere della Roma però non può nulla al 55’ sul contropiede orchestrato da Mateta, scattato sul filo del fuorigioco per servire Edouard, a cui basta appoggiare in rete il pallone dell’1-2. Il Liverpool si difende bene e chiude sul 3-1 all’89’ con il rigore realizzato da Fabinho. Il successo rende più interessante la lotta con il City per il titolo, mentre il Crystal Palace resta fermo a 24 punti.

LEICESTER – BRIGHTON 1-1

Leicester e Brighton non si fanno male nella sfida di metà classifica, pareggiando 1-1. Dopo un primo tempo privo di grosse emozioni, le Foxes passano in vantaggio in avvio di ripresa con Patson Daka, che ribadisce a rete la respinta di Sanchez sul tiro di Barnes. Gli ospiti non ci stano e trovano il pari all’82’ con il colpo di testa di Welbeck su cross di Maupay. Il Brighton, al terzo pareggio consecutivo, resta nono con 30 punti, il Leicester è quattro lunghezze più indietro.