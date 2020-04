Premier, si lavora per ripartire l'8 giugno. Il Liverpool ci spera

La Premier League valuta di riprendere la stagione il prossimo 8 giugno, a porte chiuse, per concluderla il 27 luglio. E' il piano 'Project Restart' a cui stanno lavorando i vertici del calcio inglese, riporta il 'Times', in accordo con gli altri organi di governo dello sport e con il governo britannico. La stagione in Premier si è interrotta il 13 marzo. Il Liverpool ci spera in modo da continuare la sua cavalcata trionfale verso la conquista del trofeo. Secondo questo progetto al massimo 400 persone potrebbero accedere negli stadi per le partite. Per quanto riguarda la prossima stagione, l'idea è quella di iniziare il 22 agosto.