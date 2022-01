Premier, Moutinho all’82’ ammutolisce lo United

INGHILTERRA

Il Wolverhampton espugna l’Old Trafford con un gol del portoghese nel finale. Ronaldo e compagni restano settimi

Comincia con un pesante tonfo interno il nuovo anno del Manchester United. Gli uomini di Rangnick cedono in casa contro il Wolverhampton, trafitti 1-0 dalla rete di Joao Moutinho all’82’. Passo falso pesante per i Red Devils, che interrompono la striscia di otto risultati utili consecutivi, fermati dalla traversa di Bruno Fernandes a metà ripresa. Nella classifica della Premier rimangono quindi inchiodati alla settima posizione.

Il Manchester United inciampa in casa contro il Wolverhampton e si rovina i festeggiamenti di inizio anno. I Red Devils cadono 1-0 e interrompono la loro rincorsa alla zona Champions, fermi in settima posizione a quota 31. Primo tempo complicato per gli uomini di Rangnick, in difficoltà nella costruzione del gioco e nel proporsi nella trequarti avversaria. Il più attivo risulta allora De Gea, attento sul contropiede di Podence e plastico sul tiro da fuori di Ruben Neves e sul tentativo di Semedo. Anche Raul Jimenez spaventa lo United, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta.



Nella ripresa i ritmi si alzano soltanto dopo una ventina di minuti, quando i padroni di casa iniziano ad aumentare l’intensità e a rendersi pericolosi. Bruno Fernandes si inserisce sul cross basso di Matic ma colpisce in pieno la traversa, Ronaldo prima si vede annullare un gol per fuorigioco e poi calcia fuori un diagonale in corsa. I Wolves non crollano e anzi crescono nel finale. L’avvertimento arriva sulla punizione di Saïss, che si infrange sul montante alto (ma De Gea è in traiettoria). Soltanto il preludio del colpaccio: all’82’ Moutinho controlla un pallone rinviato di testa dalla difesa avversaria e indirizza all’angolino il missile dell’1-0 definitivo. In pieno recupero il missile di Bruno Fernandes su punizione spaventa il Wolverhampton, ma José Sà vola e toglie il possibile dall’angolino il pallone del possibile pareggio. Il ko interrompe la striscia di otto risultati utili consecutivi del Manchester United, fermo a quattro punti dal quarto posto. I Wolves sono ottavi, tre lunghezze più indietro.