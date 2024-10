Premier League: il Manchester City chiama, il Liverpool risponde battendo il Chelsea

LIVERPOOL-CHELSEA 2-1

Torna subito in vetta il Liverpool, che ad Anfield piega il Chelsea 2-1. Sfida estremamente bloccata nelle prime fasi di gioco, con nessuna delle due formazioni che prende l’iniziativa. A pochi istanti dalla mezzora però i Reds hanno l’occasione si sbloccare il match, quando Curtis Jones conquista un calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Al 29’ Salah dal dischetto non sbaglia, firmando l’1-0. Gli uomini di Maresca non reagiscono immediatamente, con la prima frazione di gioco che tramonta senza ulteriori sussulti. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli ospiti riportano l’incontro in equilibrio: al 48’ Caicedo imbuca perfettamente in profondità per Nicolas Jackson, che sigla il pareggio. La gioia dei Blues dura poco, perché tre minuti più tardi i due protagonisti del primo gol del Liverpool si ripetono: questa volta Salah ricambia il favore a Jones, con l’assist per la rete del 2-1 dell’inglese. I londinesi cercano subito di mettersi in moto per il nuovo pareggio, ma con il passare dei minuti le energie di Palmer e compagni calano sempre di più. Nel finale Nkunku ha l’occasione per il 2-2, ma arriva troppo tardi sul cross morbido di Pedro Neto. Vince il Liverpool 2-1 e ritorna in testa alla Premier a quota 21 punti. Rimane in sesta posizione il Chelsea, a quota 14.