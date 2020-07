Premier: Manchester City in spolvero. Pareggio beffa per il Wolverhampton, Tottenham a -1

INGHILTERRA

Nella 36giornata di Premier League, il Manchester City vince 2-1 sul Bournemouth grazie alle reti di Silva e Jesus, nel finale accorcia Brooks. Il Burnley pareggia all’ultimo minuto contro il Wolverhampton: Jiménez segna, Wood rimedia su rigore ed è 1-1. Il Tottenham ringrazia Heung-Min e Kane: il sudcoreano e l’inglese, doppietta per lui, rispondono alla rete di Ritchie e regalano a Mourinho un 3-1 sul Newcastle e il -1 sui Wolves.

MANCHESTER CITY–BOURNEMOUTH 2-1

La seconda della classe contro la terzultima; una squadra dal respiro europeo e che fino a qualche settimana fa era campione d'Inghilterra in carica, contro un’altra formazione che tenta l’impossibile per salvarsi. Così si riassume l’incontro tra Citizens e Cherries, che si sblocca dopo solo sei minuti: Silva conquista un calcio di punizione da posizione interessante, va di sinistro e il pallone si infila proprio sotto l’angolino destro; vantaggio per gli uomini di casa. Il dominio del City prosegue: al 39’ Silva serve un ottimo pallone a Jesus, che da centro area insacca di destro per il 2-0. Nel secondo tempo, la formazione di Guardiola mantiene le redini dell’incontro e, anzi, si vede annullare un gol al 59’ e negato un rigore al 73’. Nel finale, gli ospiti hanno un sussulto: Brooks accorcia le distanze all’88’, ma al triplice fischio i padroni di casa sono ancora in vantaggio; per loro, nessun cambiamento in classifica. Vale lo stesso per il Bournemouth, che rimane terzultimo in classifica, in zona retrocessione, a quota 31 punti.

BURNLEY–WOLVERHAMPTON 1-1

Dopo il 3-0 sull’Everton, gli uomini di Espirito Santo hanno bisogno di un’altra vittoria per provare a mantenere la sesta posizione in classifica. La cercano invano sul Burnley, reduce da un positivo 1-1 contro il Liverpool. Per raggiungere l’obiettivo, gli ospiti partono forte e nel primo tempo totalizzano sei palle gol. Tuttavia, gli Wolves sbagliano troppo davanti e non riescono a sbloccare l’incontro nei primi 45 minuti di gara. Risultato che cambia, invece, nella ripresa: gli ospiti continuano nella loro manovra offensiva e al 76’ Doherty fa partire un destro, respinto da Pope. Il primo ad arrivare sul pallone è Jimenéz, che calcia di destro e mette in rete dal centro dell’area. Per il resto dell’incontro non accade nulla, sembra finita, ma al 97’, arriva una doccia fredda per il Wolverhampton: Doherty tocca con la mano in area ed è rigore per i padroni di casa: Wood batte e regala ai suoi il pareggio. Missione fallita per Espirito Santo e i suoi.

NEWCASTLE–TOTTENHAM 1-3

Il Tottenham di José Mourinho riesce a inanellare il quarto risultato utile consecutivo contro un Newcastle matematicamente salvo. Grazie alla vittoria, gli Spurs, reduci dal successo nel derby contro l’Arsenal, sperano ancora di centrare la qualificazione in Europa League. L’incontro inizia con i padroni di casa intenzionati a rendere la vita difficile agli ospiti: la squadra di Bruce tiene palla e crea diverse occasioni. Tuttavia, è il Tottenham a sbloccare il match: Son Heung-Min riceve palla da Lo Celso e, da posizione ravvicinata, batte Dubravka. Al contrario di quanto visto nel primo tempo, nella ripresa gli Spurs entrano in campo decisi, ma il Newcastle restituisce il favore al 56’: c’è un incursione dei padroni di casa, che arrivano in area con Ritchie; questi lascia partire un sinistro e pareggia i conti. La felicità dei Magpies, però, dura poco: al 60’ Kane riporta in vantaggio i suoi da fuori area e al 90’, la squadra di Mourinho ipoteca la vittoria grazie a un colpo di testa del solito Kane. Il Tottenham continua a sperare.