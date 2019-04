Premier League, vendetta Manchester City sul Tottenham: 1-0 e vetta riconquistata

20/04/2019

All'Etihad Stadium si gioca il terzo capitolo della trilogia tra Manchester City e il Tottenham, dopo il doppio scontro di Champions League che ha regalato agli Spurs la seconda semifinale nella massima competizione europea dopo quella del 1962, al termine di una partita indimenticabile. Nel frattempo però è di nuovo Premier League, dove gli uomini di Pochettino hanno perso le ultime quattro partite in trasferta. E dall'altra parte c'è un Manchester City che dopo la delusione europea non vuole certo perdere punti fondamentali nella caccia al titolo di campione d'Inghilterra. E infatti va a vincere, riportandosi a +1 dal Liverpool che trascorrerà il pomeriggio della domenica di Pasqua a Cardiff, con la possibilità di riportarsi in testa alla classifica. Dove però, intanto, c'è la squadra di Pep Guardiola.



Il City vuole subito scrollarsi dalle spalle le scorie sportive e soprattutto mentali dell'uscita dalla Champions, e già dopo 5 minuti si porta avanti: Bernardo Silva taglia da destra a sinistra e libera un cross profondo per Aguero, il Kun appoggia di testa al centro per Foden che non ha problemi a spedire il pallone in rete. Il pallone del fondamentale vantaggio City e del primo gol della carriera in Premier League per il classe 2000. Il Tottenham, colpito a freddo, non ci sta: al 14' Eriksen sbuca tra Stones e Laporte costringendo Ederson alla grande parata, al 17' ancora il danese lancia Son in campo aperto, ma l'azione viene vanificata da una strepitosa chiusura di Laporte. Al 20' l'Etihad Stadium rumoreggia per un contatto tra Bernardo Silva e Vertonghen in area, quindi al 35' lo stesso Bernardo riesce a rientrare sul sinistro in una selva di gambe, ma Gazzaniga blocca a terra. A fine tempo, quindi, si rivedono i londinesi: dopo una lunga trama dei Lilywhites, al 40' Foyth lascia partire una palla tesa dalla destra, ma a centro area Lucas Moura arriva in ritardo e Ederson blocca il pallone. A pochi istanti dall'intervallo arriva quindi un clamoroso contropiede di Son, che semina quattro avversari ma Ederson in uscita gli dice di no.



La ripresa si apre con un City che attacca in maniera inferocita e un po' disordinata, con gli ospiti che riescono a resistere all'onda d'urto. Ma la novità più importante è l'assenza di Kevin de Bruyne, fermatosi per un problema muscolare dopo una conclusione tentata nel primo tempo e costretto a lasciare il posto a Fernandinho. In particolare sono Aguero e Foden a costruire le occasioni più nitide nei primi, intensissimi 5 minuti del City, ma il Tottenham resiste. Al 57' è quindi Gundogan a non sfruttare un calcio di punizione. Gli Sky Blues propongono un insistito possesso palla, con il Tottenham che fatica a rendersi pericoloso e ogni tanto rischia anche qualcosa, come al 71' quando Gundogan premia l'inserimento di Sané a sinistra e sul cross di quest'ultimo Sterling tira a botta sicura, trovando la deviazione d'istinto di Gazzaniga. Negli ultimi dieci minuti, però, improvvisamente la paura inizia a serpeggiare tra gli Sky Blues, tanto che il Tottenham torna a presentarsi dalle parti di Ederson. In particolare Lucas Moura sfiora due volte un gol che rappresenterebbe una nuova terribile beffa per il City, ma il risultato non cambia più. E questa volta la vittoria per gli uomini di Guardiola vale. E anche molto.