Premier League: un doppio Rüdiger salva Lampard, Leicester-Chelsea termina 2-2

INGHILTERRA

Il 25esimo turno della Premier League si apre con il 2-2 show tra Leicester e Chelsea. Al King Power Stadium il risultato si sblocca in apertura di ripresa grazie a un colpo di testa di Rüdiger (47'). Le Foxes rimontano con Barnes (53') e Chilwell (65') ma non fanno i conti con l'ex romanista, che al 71' trova la doppietta personale con un'altra zuccata vincente. Il Leicester fallisce l'aggancio al City e rimane terzo a +8 sul Chelsea.

LEICESTER-CHELSEA 2-2

Malgrado lo 0-0 del primo tempo, c'è profumo di gol in un King Power Stadium illuminato da un forte sole. Grande sorpresa tra i Blues: Lampard manda Kepa in panchina, al posto dello spagnolo c'è Caballero. Mount spara alto da posizione ottimale (ma era fuorigioco), Abraham si smarca bene ma manca l'appuntamento con il gol e quando ha la palla giusta viene steso da Söyüncü. Per Lampard è rigore, per l'arbitro Mason no. Caballero ringrazia Mr. Frankie salvando alla grande su un Vardy involato a rete: è l'unico tiro in porta in 25 minuti, ma i ritmi sono alti e diventano ancora più veloci sul finire del primo tempo. Schmeichel si rifugia in corner su un tentativo di Pedro, risponde Chilwell con un sinistro di poco alto. È una delle ultime emozioni prima di una ripresa aperta dal gol di Rüdiger, che svetta su un corner di Mount e beffa Schmeichel sul palo di competenza (47'). Passano solo sei minuti e Barnes, dopo aver superato James, scaglia un destro deviato dalla difesa Blues che sorprende Caballero, forse tradito dal sole. È dunque 1-1, ma la partita è definitivamente esplosa perché a stretto giro di posta arrivano le altre due reti. Caballero la fa grossa al 65' andando a spasso su un cross innocuo, ne approfitta Tielemans, che mette in mezzo per l'accorrente Chilwell: terza rete tra i professionisti per il terzino, Caballero ancora in ritardo sul suo palo. Sembra tutto fatto per le Foxes, e invece Rüdiger trova un'inopinata doppietta, colpendo ancora di testa al 71'. Molto bello e preciso lo stacco dell'ex romanista, lasciato però troppo solo dalla difesa del Leicester. I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca dei tre punti ma Evans (zuccata larga da ottima posizione) e Barnes (diagonale a fil di palo su assist da capogiro di Vardy, poi sostituito non essendo al meglio) condannano Rodgers al pari. In classifica, il Leicester fallisce l'aggancio al City e resta terzo in solitaria con otto punti di vantaggio sui Blues.