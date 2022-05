Premier League: Tottenham sul treno Champions, il Chelsea affonda con l’Everton

INGHILTERRA

La squadra di Conte supera 3-1 il Leicester e continua a inseguire il quarto posto, colpo salvezza dei Toffees contro Tuchel

Torna alla vittoria il Tottenham nella 35esima giornata della Premier League. Gli Spurs superano 3-1 in casa il Leicester, avversario della Roma nella semifinale di ritorno di Conference League giovedì, e restano nella lotta per un posto in Champions. Reti di Kane e Son (doppietta) per la squadra di Conte. Male invece il Chelsea che non riesce a blindare il terzo posto e cade 1-0 in casa dell’Everton terzultimo ma ancora in corsa per salvarsi. Getty Images

TOTTENHAM-LEICESTER 3-1

Dopo due partite senza vittorie, il Tottenham ritrova il sorriso e resta in corsa per il quarto posto che vale la Champions. Contro un Leicester fortemente rimaneggiato, reduce dalle fatiche di Conference League e con la testa al ritorno della semifinale contro la Roma, è il solito asse Son-Kane a portare avanti gli Spurs dopo 22 minuti: corner del coreano e il bomber inglese, sempre ispirato quando affronta le Foxes, insacca di testa. Il Leicester non riesce a rendersi pericoloso, al 60’ allora è la volta di Son che firma il raddoppio su assist di Kulusevski. Il match di fatto si chiude qui, gli ospiti non hanno più nulla da chiedere al campionato, al 79’ ancora Son arrotonda il risultato e nel recupero Iheanacho accorcia inutilmente.

EVERTON-CHELSEA 1-0

Fondamentale colpo salvezza dell’Everton che tiene vive le speranze di restare in Premier League, mentre il Chelsea resta terzo ma deve guardarsi le spalle. Primo tempo equilibrato in cui l’Everton ci prova ma il Chelsea tiene e gestisce senza troppi problemi. La svolta della partita arriva dopo appena sessanta secondi dall’inizio della ripresa: pasticcio di Azpilicueta che da ultimo uomo si fa soffiare palla da Richarlison e regala il vantaggio ai padroni di casa, firmato proprio dal brasiliano. Goodison Park si infiamma, gli uomini di Lampard (che proprio del Chelsea è stato allenatore e prima ancora una leggenda da giocatore) sono sulle ali dell’entusiasmo, ma il Chelsea ha la grande occasione di pareggiare quando Mount colpisce un doppio palo e poi Pickford compie due miracoli nel giro di un minuto. E’ il segnale che è una giornata propizia per i Toffees, nel recupero ancora Pickford ferma Kovacic e il pubblico di Liverpool può esultare.