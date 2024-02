Premier League: Tottenham beffato al 94' dall'Everton, non basta l'ex Richarlison

INGHILTERRA

Doppietta del brasiliano ma a Goodison Park finisce 2-2 grazie al gol nel finale di Branthwaite: gli Spurs restano quarti in classifica

© Getty Images Tottenham beffato nella ventitreesima giornata di Premier League: gli Spurs, infatti, incassano il 2-2 dall'Everton al 94'. Inutile, a Goodison Park, la doppietta del grande ex Richarlison, che segna in tap-in al 4' e al 41' con un favoloso destro dal limite dell'area. I Toffees pareggiano prima con Harrison al 30', poi con Branthwaite a tempo scaduto: Postecoglou fallisce il momentaneo aggancio ad Arsenal e City e resta quarto con 44 punti.

EVERTON-TOTTENHAM 2-2

Finale amaro per il Tottenham, che pareggia 2-2 in casa dell'Everton. Gli Spurs passano immediatamente in vantaggio e la firma è proprio del grande ex Richarlison, che al 4' e con un tap-in in area su assist di Udogie mette in porta senza esultare per rispetto verso il suo vecchio club. Allo scoccare della mezz'ora di gioco, ecco il pareggio dei Toffees segnato da Harrison anche se la deviazione da pochi passi sembra essere inizialmente quella di Calvert-Lewin. Prima dell'intervallo, però, arriva l'altro gol di Richarlison, che riceve da Maddison e con un destro dal limite segna il 2-1, quasi scusandosi per aver fatto doppietta. Nella ripresa, gli ospiti cercano un'altra rete con Hojbjerg e Maddison senza tuttavia trovare il 3-1. E nel finale, ecco la beffa: al 94', su calcio di punizione, Romero svetta di testa ma di fatto regala un assist a Branthwaite che da pochi passi insacca, facendo impazzire Goodison Park. Ammutolito il Tottenham, che sale a 44 punti ma viene fermato proprio sul più bello. Con questo 2-2, invece, l'Everton si porta a quota 19: per la formazione di Dyche è il terzo pareggio consecutivo.

CLASSIFICHE E RISULTATI