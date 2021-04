Premier League: super Lingard, il West Ham stende il Leicester

INGHILTERRA

La doppietta dell'ex United e la rete di Bowen valgono il 3-2 e il -1 dal terzo posto delle Foxes, ko nonostante i due gol di Iheanacho

Nella trentunesima giornata di Premier League, il West Ham batte 3-2 il Leicester e sale a 55 punti, a -1 proprio dal terzo posto delle Foxes e in piena zona Champions. A Londra, decidono la doppietta di Lingard (29' e 44') e il sigillo di Bowen (48'): gli uomini di Rodgers vanno ko nonostante le due reti nel finale di Iheanacho, in gol al 70’ e al 91’. Colpo salvezza del Newcastle, che vince 2-1 in rimonta sul campo del Burnley.

WEST HAM-LEICESTER 3-2

La cavalcata della prima parte di stagione rischia di non essere sufficiente: con il secondo ko consecutivo dopo quello interno contro l'inarrestabile Manchester City, il Leicester finisce risucchiato nel gruppo di squadre in lotta per la Champions League. Tra queste c'è meritatamente il West Ham, che vince 3-2 e si conferma la sorpresa di questo finale di campionato. Il match di Londra si sblocca al 29' grazie ancora ad un ritrovato Jesse Lingard, che riceve l'assist di Coufal e, con un destro sporco ma efficace sul primo palo, batte Schmeichel. Al 44', ecco la doppietta: Bowen se ne va sulla destra e mette al centro per l'ex United, che a porta vuota ringrazia e insacca. A inizio ripresa, gli Hammers calano il tris: Soucek, servito da Lingard, vede Bowen, che controlla e con il sinistro batte nuovamente Schmeichel per il 3-0 che sembra chiudere i giochi, visto che al 54' Diop si vede anche annullare il possibile poker per fuorigioco. Uno dei limiti di questo West Ham, però, è la tenuta mentale: dopo aver subito la rimonta dell'Arsenal dal 3-0 e dopo aver rischiato di incassare quella del Wolverhampton, gli uomini di Moyes tirano di nuovo i remi in barca troppo presto, e le Foxes ne approfittano per ridurre le distanze. Al 71', Masuaku sbaglia il retropassaggio e serve Iheanacho, che con un potente sinistro dal limite fulmina Fabianski. L'ex City, al 91', riapre ufficialmente la partita fiondandosi su un cross di Albrighton deviato da Diop e firmando la sua personale doppietta, regalando un finale al cardiopalma ai padroni di casa, che rischiano di crollare proprio all'ultima azione sul colpo di testa di poco a lato di Fofana. Finisce però 3-2, con il West Ham che controsorpassa Chelsea e Liverpool e sale a quota 55, a -1 dal Leicester che, adesso, ha solo due lunghezze di vantaggio sul quinto posto dei Blues.

BURNLEY-NEWCASTLE 1-2

Rischia di rivelarsi fondamentale, in ottica salvezza, il successo del Newcastle sul campo del Burnley: il 2-1 a Turf Moor, infatti, permette ai Magpies di tornare alla vittoria dopo sette giornate e di allungare sulla zona retrocessione. La partita, però, si mette subito in salita: Wood entra in area e va via sulla sinistra, poi mette al centro per Vydra che, da pochi passi, sigla il gol del vantaggio dei Clarets. Al 34', Gayle si vede annullare il gol del possibile 1-1 per un evidente fuorigioco sulla sponda di Joelinton. Nella ripresa, Bruce estrae dalla panchina la carta vincente: Allan Saint-Maximin, che al 57' entra in campo e dopo due minuti trova subito l'assist per il pareggio di Murphy, bravo a incrociare in area con il destro. Passano appena cinque minuti e i Magpies completano la rimonta proprio con l'ex Nizza, che conclude una splendida ripartenza personale con un sinistro a fil di palo. Nel finale, Almiron spreca l'occasione per il tris, ma il risultato non cambia più: adesso, il Newcastle è a +6 sul terzultimo posto del Fulham, che ha anche una partita in più, mentre il Burnley resta a +7 sui Cottagers.

