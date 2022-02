Premier League, stop United con il Burnley. E il West Ham lo passa

premier league

Il Manchester fa 1-1 sul campo dell’ultima classifica, gli Hammers battono il Watford e sono quarti. Tris Newcastle all’Everton

Cristiano Ronaldo parte dalla panchina, il Manchester United non sfonda la resistenza dell’ultima in classifica. I Red Devils, eliminati in Fa Cup dal modesto Middlesbrough, faticano anche in Premier e non vanno oltre l’1-1 contro il Burnley, fermati da Rodriguez dopo il vantaggio di Pogba. CR7 e compagni vengono scavalcati al quarto posto dal West Ham, vittorioso 1-0 con il Watford grazie al solito Bowen. Il Newcastle stende l’Everton 3-1. Getty Images

BURNLEY – MANCHESTER UNITED 1-1

Il Manchester United fatica sempre di più e non passa neanche l’ostacolo Burnley. I Red Devils fanno 1-1 sul campo dell’ultima in classifica, a pochi giorni dall’eliminazione in Fa Cup contro il Middlesbrough, squadra di Championship. Serata stregata per gli uomini di Rangnick, che passano in vantaggio con il preciso interno destro di Pogba su assist di Shaw al 18’ ma non riescono a chiudere l’incontro, anche perché si vedono annullati due gol per un fuorigioco attivo di Maguire e un fallo di Pogba. Lo United non raddoppia, il Burnley pareggia al 3’ della ripresa con Jay Rodriguez, veloce nell’attaccare l’area sul passaggio di Weghorst e preciso nell’infilare De Gea. Nel finale entra Cristiano Ronaldo, ma il fortino dei padroni di casa regge e il portoghese sfiora soltanto il gol vittoria di testa, allungando a cinque la striscia di partite ufficiali senza reti. Il Manchester scivola in quinta posizione, il Burnley resta ultimo ma prova a posizionare un mattoncino nella costruzione della salvezza.

NEWCASTLE – EVERTON 3-1

Il Newcastle festeggia la seconda vittoria consecutiva con un netto 3-1 all’Everton ed esce dalle ultime tre posizioni, risucchiando i Toffees nella lotta per la salvezza. Gli ospiti passano in vantaggio al 36’ con uno sfortunato autogol di Lascelles. La risposta arriva poco dopo con una modalità piuttosto simile: Lascelles stacca di testa e supera Pickford, il pallone sbatte sulla traversa e poi su Holgate, finendo in porta per il secondo autogol in poco tempo. Nella ripresa il Newcastle prende coraggio e colpisce al 56’ con Fraser e all’82’ con Trippier, al primo gol con la sua nuova maglia. Con il successo, i Magpies si portano a 18 punti, superando il Norwich per la quartultima posizione, a una sola lunghezza dall’Everton.

WEST HAM – WATFORD 1-0

Il West Ham rilancia la propria corsa in zona Champions con il successo di misura contro il Watford. Agli Hammers basta il gol di Bowen al 68’, con un tiro da fuori area sporcato da un difensore avversario, per raccogliere tre punti e salire in quarta posizione, in attesa che le rivali giochino i rispettivi recuperi. L’attaccante, al quarto gol nelle ultime quattro di Premier, è il grande protagonista della serata e sfiora anche il bis nel finale, quando Foster devia sul palo il tiro del possibile raddoppio. Il Watford, quasi mai pericoloso, resta penultimo, dopo aver fatto appena due punti nelle ultime nove giornate di Premier.