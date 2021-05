Premier League, squillo europeo del Tottenham: Kane e Hojbjerg stendono i Wolves

INGHILTERRA

Gli Spurs battono 2-0 in casa uno spento Wolverhampton: tre punti importanti per tenere viva la volata per l’Europa League

Il Tottenham batte 2-0 il Wolverhampton nella 36a giornata della Premier League e conquista tre punti importanti nella volata per la qualificazione all'Europa League. A risolvere la contesa è un gol per tempo: il primo lo segna Kane al 45’, mentre il raddoppio porta la firma di Hojbjerg, al minuto 62. Nell’altra partita, il Crystal Palace rimonta l’Aston Villa e vince 3-2: a segno, per le Eagles, Benteke, Zaha e Mitchell. Getty Images

TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON 2-0

Scrollatisi di dosso le scorie della pesante sconfitta in quel di Leeds, gli Spurs vincono in modo convincente la sfida odierna contro il Wolverhampton e lanciano la volata per la qualificazione all’Europa League, portandosi a 59 punti in classifica. Contro una squadra già salva da diverse partite e fuori dai giochi europei, a fare la differenza sono inevitabilmente gli stimoli, anche se la rete del vantaggio per gli uomini guidati da Ryan Mason arriva solo allo scadere del primo tempo: a segnarla è il solito Harry Kane, che firma il gol numero 22 in campionato scattando sul filo del fuorigioco sul filtrante di Hojbjerg, resistendo alla marcatura di Coady e superando in uscita Rui Patricio. Gli ospiti, che indossano oggi la loro terza divisa, quella rosso scuro che ricorda molto quella della nazionale portoghese (non un caso, vista la presenza di cinque atleti lusitani nell'undici titolare), non reagiscono in modo efficace e permettono al Tottenham di chiudere i conti al 62’: Rui Patricio riesce a respingere una prima potente conclusione di Bale, ma Hojbjerg si avventa a tutta velocità sul pallone e lo scaraventa in rete per il 2-0. Di fatto le emozioni terminano qui: la squadra di casa non ha più interesse a spingere, quella in trasferta non ha invece né la forza né la lucidità per riaprire il discorso. Vittoria meritata, dunque, per gli Spurs, che provano a mettere pressione alle dirette rivali in chiave Europa.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 3-2

Come spesso accade nei finali di stagione, i match che coinvolgono squadre senza più obiettivi sono quelli più aperti e spettacolari: non fa eccezione la sfida di Selhurst Park, che vede il Crystal Palace battere l’Aston Villa vendicando il pesante 0-3 del Boxing Day. Ai Villans non è sufficiente passare per due volte in vantaggio, prima al 17’ con la rasoiata mancina di John McGinn e poi al 34’, con la conclusione vincente ravvicinata di Anwar El-Ghazi: il colpo di testa di Christian Benteke al 32’ e la rete di Zaha (complice una deviazione di Elmohamady) al 75’ valgono prima l’1-1 e poi il 2-2, mentre nel finale dominato dalle Eagles (c’è anche una traversa di Eze all’82’ fra le azioni più pericolose) a fare la differenza è il giovane Tyrick Mitchell, classe 1999, che con il petto anticipa i difensori avversari e firma così la sua prima rete in Premiership. Il Palace torna così a vincere in casa per la prima volta dallo scorso 13 marzo (1-0 al West Bromwich), per l’Aston Villa invece solo un punto nelle ultime tre.

