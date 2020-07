Premier League: sorridono Chelsea e Watford

INGHILTERRA

Nella 34esima giornata di Premier League, il Chelsea vince contro il Crystal Palace al termine di un match ricco di emozioni. I Blues fanno bene in trasferta, superando per 3-2 gli avversari grazie alle reti di Giroud, Pulisic e Abraham. Successo anche per il Watford che contro il Norwich City, fanalino di coda, si impone 2-1. Tre punti importanti in ottica salvezza per la squadra di Pearson, che aggancia il West Ham e distanzia l’Aston Villa.

CRYSTAL PALACE-CHELSEA 2-3

Il Chelsea di Frank Lampard si impone 3-2 in casa di un Crystal Palace che non ha più nulla da chiedere o quasi a questa stagione. Ottimo avvio per gli ospiti, che al 6’ si portano avanti: Willian serve Giroud, che da centro area mette la palla alle spalle di Guaita. Dopo lo svantaggio, la squadra di Roy Hodgson prova a far male in più occasioni. Tuttavia, è il Chelsea a raddoppiare: il solito Willian innesca Pulisic, che al 27’ va di mancino dalla sinistra e infila il 2-0. Al 34’, però, Zaha accorcia le distanze con un destro da fuori e manda la sfera sotto la traversa. In avvio di ripresa, il Chelsea vuole ristabilire le distanze e sfiora il gol con Giraud al 54’, mentre al 71’ riesce nel proprio nell’intento: Loftus-Cheek serve con un filtrante Abraham, che segna da posizione ravvicinata. Un minuto più tardi, però, il Palace risponde a dovere con Benteke, a rete di destro, su assist di Van Aanholt. Gli uomini di Lampard non calano il poker ma riescono a conquistare la vittoria e a salire a 60 punti in classifica.

WATFORD-NORWICH CITY 2-1

Il Watford vince 2-1 contro il Norwich. Gli ospiti partono forte e al 4’ passano in vantaggio grazie a Buendìa, che dalla destra dell’area trova l’angolino opposto su assist di Hernández. Al 10’, però, c’è la reazione degli Hornets: cross di Capoue e Dawson, di testa, mette sotto la traversa. Il Watford, sistemata la brutta situazione iniziale, prende coraggio: Masina e Dawson hanno un paio di occasioni, ma la prima metà di gara finisce con le due formazioni in parità. Nella ripresa la prima occasione è per il Norwich, con Pukki che sbaglia di testa. Il Watford, però, sfrutta il contropiede e viene premiato: al 55’ Welbeck insacca su ripartenza. Gli uomini di Pearson non si fermano: al 66’ Cleverley impegna Krul dalla destra, al 74’ Masina ci prova e sbaglia su punizione. Il Norwich tenta di recuperare, ma inutilmente: la vittoria va al Watford, che si porta a 31 punti e aggancia momentaneamente il West Ham, sestultimo.