Premier League: sorpresa Brentford, l’Arsenal crolla al debutto

INGHILTERRA

Gunners sconfitti 2-0 dalla squadra neopromossa: le reti di Canos e Norgaard stendono gli uomini di Arteta



Incredibile sorpresa nella prima partita della nuova stagione della Premier League. Il neopromosso Brentford, al ritorno nella massima serie inglese dopo 74 anni di assenza, supera 2-0 l’Arsenal grazie alle reti di Canos (22’) e Norgaard (73’). Debutto negativo quindi per i Gunners di Arteta, che privi delle proprie stelle Aubameyang e Lacazette firmano una prova negativa, mentre i padroni di casa mettono a segno un’impresa storica.

Getty Images

Parte con una sorpresa la Premier League 2021/2022. Nella prima partita di campionato, il neopromosso Brentford supera 2-0 l’Arsenal in casa e festeggia con una miracolosa vittoria il ritorno nella massima serie inglese dopo 74 anni, per la prima volta con la denominazione Premier League. Adesso, nella seconda giornata, il Brentford sarà in casa del Crystal Palace sabato 21 agosto alle 16.30, mentre per l’Arsenal impegno tanto difficile quanto affascinante nel super derby di Londra contro il Chelsea (domenica alle 17.30).



Nel primo tempo l’Arsenal parte male, non riesce a imporre il proprio gioco e allora il Brentford ne approfitta al 22’ con Canos, che mette a segno la prima rete della nuova stagione del campionato inglese. Basta questo lampo per assicurare la prima frazione ai padroni di casa: nella ripresa la squadra di Arteta prova a sfondare il muro avversario ma le assenze di Aubameyang e Lacazette si fanno sentire. Allora sono ancora gli uomini guidati da Thomas Frank a colpire con Norgaard, bravo a battere Leno di testa a un quarto d’ora dal termine. E’ il colpo definitivo per i Gunners, che devono così arrendersi a un Brentford che firma invece una piccola impresa.