Premier League, si ricomincia il 17: ufficiale il calendario

IL CALENDARIO

Se la Serie A tornerà in campo il prossimo 20 giugno, in Inghilterra hanno più fretta e la Premier League ripartirà ufficialmente il 17. Adesso c'è anche il calendario, ufficializzato dalla FA e compilato fino al 2 luglio, ovvero per le prime tre giornate più i recuperi. Si parte alle 19 italiane con una sfida tra due neopromosse, Aston Villa e Sheffield United, ma basterà aspettare un paio d'ore per il piatto forte di giornata: Man City-Arsenal.

Venerdì 19 sarà il turno del Tottenham di Mourinho contro il Manchester United, mentre il Liverpool capolista giocherà il 21 il derby con l'Everton, la prima partita post coronavirus per gli uomini di Klopp, che, se il City non dovesse vincere, con una vittoria potrebbero già festeggiare il titolo.

Lo scontro diretto tra i Reds e i Citizens è in programma il 2 luglio, mentre il big match tra gli uomini di Guardiola e il Chelsea si giocherà il 25 giugno. Le altre partite verranno comunicate e calendarizzate più avanti.

Mercoledì 17 giugno recuperi:

Aston Villa-Sheffield United (ore 19)

Manchester City-Arsenal (ore 21.15)

Venerdì 19 giugno 30.ma giornata:

Norwich City-Southampton (19)

Tottenham-Manchester United (21-15)

Sabato 20 giugno:

Watford-Leicester (13)

Brighton-Arsenal (16)

West Ham-Wolves (18:30)

Bournemouth-Crystal Palace (20:45)

Domenica 21 giugno:

Newcastle-Sheffield United (15)

Aston Villa-Chelsea (17:15)

Everton-Liverpool (20)

Lunedì 22 giugno:

Man City-Burnley (21)

RIPARTE ANCHE LA FA CUP

La Football Association ha anche comunicato la data provvisoria per la ripresa della FA Cup, che dovrà ripartire dai quarti dopo lo stop per pandemia. Le partite valide per questo turno sono state programmate sabato 27 e domenica 28 giugno, mentre per le semifinali bisognerà aspettare il week-end del 18 e 19 luglio. La finale è stata invece fissata per il primo di agosto. Questo il programma delle partite dei quarti di finale: Sheffield United-Arsenal, Newcastle United-Manchester City, Norwich City-Manchester United e Leicester City-Chelsea.