Premier League, ritorno al passato: il mercato estivo chiuderà l'1 settembre

LA DECISIONE

La Premier League sceglie di fare un passo indietro. I club del massimo campionato inglese, infatti, hanno votato per una modifica alla finestra estiva del calciomercato e hanno scelto di riportare la data di chiusura all'1 settembre, alle 17. Subito accantonato, dunque, l'esperimento degli ultimi due anni. Nel 2019 in Inghilterra il mercato si era chiuso l'8 agosto, prima dell'inizio della stagione.

"Oggi, nel corso di una riunione degli azionisti, i club di Premier League hanno votato l'adozione di un cambiamento della data di chiusura del calciomercato estivo per la stagione 2020/21 - si legge in una nota ufficiale - La data di chiusura verrà riportata, come da tradizione, alla fine di agosto/inizio di settembre. Nel 2020, pertanto, la data di chiusura sarà l'1 settembre alle ore 17. I club hanno trovato un accordo dopo aver discusso dell'argomento in precedenti riunioni degli azionisti".

Il mercato inglese tornerà dunque a riallinearsi con quello degli altri grandi campionati, cancellando una decisione che era stata introdotta per l'estate 2018 e che aveva fatto molto discutere, visti gli svantaggi che creava alle squadre inglesi nei confronti delle rivali europee. Decisiva è stata la volontà delle big: le squadre medio-piccole, infatti, propendevano per una soluzione "ibrida", che avrebbe permesso di effettuare acquisti fino a fine mese solamente di giocatori provenienti da altri club di Premier o dalle serie minori.