Premier League: rinviata Aston Villa-Tottenham per Covid, Mou recupera col Fulham

Un'altra partita di Premier League rinviata causa Covid-19, e anche questa volta a essere coinvolto è il Tottenham di José Mourinho. La partita tra Aston Villa e Spurs, in programma mercoledì sera, non si giocherà: I Villans hanno chiesto di riprogrammare il match a causa di un focolaio di coronavirus nel suo campo di allenamento che ha portato la scorsa settimana a 14 casi positivi, di cui dieci riguardavano giocatori. La squadra di Mourinho non resterà comunque ferma ma recuperererà il derby di Londra contro il Fulham, inizialmente previsto per il 30 dicembre ma posticipato a seguito di un focolaio di Covid tra gli avversari. Di conseguenza la partita del Fulham contro il Chelsea in programma venerdì è stata posticipata a sabato.