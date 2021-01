Premier League: prima vittoria per Tuchel, 2-0 al Burnley

inghilterra

Arriva al secondo tentativo la prima vittoria sulla panchina del Chelsea per Thomas Tuchel: nella ventunesima giornata di Premier League, infatti, i Blues battono 2-0 il Burnley e tornano al successo dopo un pareggio ed una sconfitta. A Stamford Bridge, i londinesi passano in vantaggio al 40’ con il destro di Azpilicueta su assist di Hudson-Odoi, per poi chiudere la partita all’84’ con la girata in area di Marcos Alonso.

CHELSEA-BURNLEY 2-0

Buona la seconda per Thomas Tuchel, che dopo lo 0-0 con il Wolverhampton ottiene il primo successo sulla panchina del Chelsea grazie al 2-0 al Burnley. Avvio tutto di marca Blues a Stamford Bridge: i padroni di casa occupano stabilmente la metà campo dei Clarets, ma nei primi 20 minuti riescono solo a costruire due conclusioni di Mount e Kovacic facilmente bloccate da Pope. Il dominio del primo tempo viene però ricompensato al 40': Hudson-Odoi sfonda centralmente e serve l'accorrente Azpilicueta, che con il destro realizza il primo gol dell'era Tuchel. La ripresa si apre con un cambio: Pulisic al posto di Abraham. I londinesi spingono e vanno vicini al raddoppio al 58', quando il destro in area di Hudson-Odoi viene deviato sul palo da Peters, mentre dieci minuti dopo Pope compie un vero prodigio evitando l'autogol di Mee. Il portiere ospite è bravo anche sul diagonale di James, mentre è fortunato sul destro dal limite di Pulisic che finisce a lato per questione di centimetri. All'84', però, i padroni di casa chiudono la partita: Pulisic entra in area dalla sinistra e serve Marcos Alonso, che stoppa col petto, palleggia e scarica con violenza in porta il gol del definitivo 2-0. Dopo il ko con il Leicester e il pareggio con il Wolverhampton, il Chelsea torna al successo e sale a quota 33, agganciando l'Everton.