Premier League: Palmer annienta l’Everton, Chelsea a -3 dalla zona Europa 

INGHILTERRA

I Blues si regalano un 6-0 nel posticipo a Stamford Bridge: Toffees cancellati da Palmer (poker) e da Jackson e Gilchrist. Il sesto posto dista solo tre punti

© Getty Images Il Chelsea domina il Monday Night della trentatreesima giornata di Premier League superando 6-0 l’Everton: decidono il poker di Palmer (13’, 18’, 29’, 64’) e le reti di Jackson (44’) e Gilchrist (90’). Ottavo risultato utile consecutivo per i Blues, che accorciano in classifica sulle posizioni che possono valere un piazzamento europeo: il sesto posto del Newcastle ora dista solo tre punti. L’Everton resta invece a +2 sulla zona retrocessione.

Costretto a fare a meno dell’infortunato Enzo Fernandez, Pochettino arretra Gallagher a centrocampo, senza ridurre però il peso offensivo del proprio attacco: al quartetto composto da Palmer, Madueke, Mudryk e Jackson il compito di far male all’Everton. Dyche risponde dando fiducia a Beto, a sostituzione del mancante Calvert-Lewin. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente già al 10’ se non fosse che l’ex Udinese si divora clamorosamente il gol del vantaggio a porta vuota. Passano solo tre minuti e Palmer è di tutt’altra freddezza: tunnel a Branthwaite, uno-due con Jackson e tiro a giro di mancino a sorprendere Pickford. Un 1-0 bellissimo e che l’ex City trasforma poi in un doppio vantaggio al 18’. I padroni di casa sviluppano sulla sinistra, dove Mudryk si ricava spazio e serve un ottimo pallone a Jackson a centro area: la conclusione del senegalese viene parata da Pickford, che non può nulla però sul tap-in vincente di Palmer. L'ex City conferma di stare vivendo una prima stagione da sogno in maglia Chelsea e alla mezz’ora aggiunge al suo one man show una vera perla: pallonetto di destro dalla trequarti e 3-0. L’Everton prova a reagire con Beto, ma la sua rete al 35’ viene annullata per fuorigioco. A completare un primo tempo quasi perfetto per la squadra di Pochettino ci pensa allora Jackson: aggancio in area e sinistro vincente, per il 4-0.

Nella ripresa i Blues cercano addirittura il quinto gol e lo trovano al 64’: Palmer si procura un rigore e lo trasforma, dopo aver discusso animatamente con Jackson e Madueke su chi dovesse calciare. Primo poker in carriera per l’inglese, che diventa così capocannoniere della Premier insieme a Haaland a quota 20 gol ciascuno. Nel finale, Pochettino regala qualche minuto in campo anche a Cesare Casadei, oltre che a Washington e Gilchrist: proprio quest’ultimo trova la sua prima rete per il netto 6-0 finale. Con questa vittoria il Chelsea si porta a -3 dal sesto posto del Newcastle e con due partite da recuperare. L’Everton resta invece soltanto a +2 sul terzultimo posto occupato dal Luton, ma con una gara giocata in meno.