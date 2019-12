Premier League: nuova frenata Chelsea, l’Everton vince 3-1

INGHILTERRA

Il Chelsea di Lampard cade 3-1 sul campo del nuovo Everton guidato in panchina dal manager ad interim Duncan Ferguson. Decidono i gol di Richarlison al 5’ e la doppietta di Calvert-Lewin al 49’ e all’84’, inutile invece per i Blues la rete di Kovacic al 52’. Chelsea al terzo ko nelle ultime quattro e che fallisce l’aggancio almeno momentaneo al Manchester City, Everton che invece torna a sorridere dopo tre sconfitte filate.

Duncan Ferguson sa di essere un manager momentaneo sulla panchina dell’Everton, eppure la corsa sfrenata al gol del 3-1 non farebbe pensare ad un allenatore a tempo. Oltre 200 partite con la maglia dei Toffies non possono non lasciare il segno, così come la lunga carriera in maglia Chelsea rende ancora più corrucciato dall’altra parte Lampard, al terzo stop nelle ultime quattro uscite di campionato. Per il Chelsea il pomeriggio di Goodison Park inizia subito male perché già al 5’ l’Everton può festeggiare. Sidibe mette in mezzo, la testa di Richarlison buca Kepa e regala il vantaggio ai padroni di casa. Calvert-Lewin inizia a prendere le misure alla porta dei Blues che provano a scuotersi dopo una ventina di minuti abbondanti con Abraham, ma senza fortuna. Sfortuna per i Blues che interviene in parte anche sul raddoppio Everton in avvio di ripresa: al 49’ Zouma alza un pallone maldestro al limite dell’area, nessuno allontana, Calvert-Lewin ci mette un piede e vinto il rimpallo infila di nuovo Kepa. Lampard è come minimo perplesso, la reazione del Chelsea è però immediata, con Kovacic che al volo da fuori trova la traiettoria che finisce all’angolino della porta di Pickford al 52’. Partita che resta agitata sul piano del ritmo, si corre da una parte all’altra come se il risultato non contasse: Walcott prova a chiudere i conti, Mount vorrebbe pareggiarli, alla fine a mettere d’accordo tutti all’84’ arriva ancora Calvert Lewin. Davies sembra imbrigliato in area dopo un errore di Kepa con i piedi, sul pallone vagante l’attaccante tocca con l’esterno e fa un doppio tunnel ad Azpilicueta e al portiere di Lampard. Scatenando così la corsa liberatoria di Ferguson.