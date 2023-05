INGHILTERRA

I Red Devils battono 2-0 il Wolverhampton e agganciano i Magpies, fermati dal Leeds. Blues fermati dal Nottingham, Tottenham ko

© Getty Images Nella terzultima giornata di Premier League, il Manchester United batte 2-0 all'Old Trafford il Wolverhampton grazie ai gol di Martial (32') e Garnacho (95'), che valgono l'aggancio in classifica al Newcastle fermato sul 2-2 dal Leeds. Stesso risultato a Stamford Bridge per il Chelsea con il Nottingham, mentre il Tottenham perde 2-1 sul campo dell'Aston Villa. Crystal Palace e Fulham superano 2-0 rispettivamente Bournemouth e Southampton.

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 2-0

Vittoria e aggancio al terzo posto per il Manchester United, che approfitta al meglio del 2-2 nell'anticipo del Newcastle in casa del Leeds e sale a quota 66 punti. All'Old Trafford, la partita si sblocca al 32', quattro minuti dopo una grande occasione su punizione per Bruno Fernandes, grazie a Martial, bravo a sfruttare l'assist di Anthony insaccando da pochi passi: 1-0. Sono poi le parate del portiere dei Lupi Bentley a tenere a galla gli ospiti, almeno fino al 94', quando Bruno Fernandes regala a Garnacho, entrato da pochi minuti, l'assist per il 2-0 che chiude i giochi. I Red Devils di ten Hag proveranno ora a blindare il posto Champions in casa del Bournemouth, cercando inoltre di vincere il testa a testa con il Newcastle per il terzo posto. Sono 40 i punti del Wolverhampton, ormai salvo.

LEEDS-NEWCASTLE 2-2

Proprio i Magpies non vanno oltre il 2-2 in casa del Leeds e subiscono l'aggancio dei Red Devils. Gli ospiti tremano, inoltre, nella prima mezz'ora, nella quale succede di tutto: Ayling sblocca dopo 7 minuti, poi al 28' Bamford sbaglia un calcio di rigore e, sempre dal dischetto poco dopo la mezz'ora di gioco, arriva il pareggio di Wilson, che poi ancora dagli undici metri al 69' porta in vantaggio i suoi. Kristensen trova il definitivo 2-2 al 79', poi al 91' l'ex Barcellona Junior Firpo si fa espellere. Non cambia, però, il punteggio finale: 2-2 e terzo posto per il Newcastle insieme allo United a +4 sul quinto posto occupato dal Liverpool. Il Leeds, invece, sale a quota 31 ma resta in zona retrocessione.

CHELSEA-NOTTINGHAM 2-2

Altro passo falso per il Chelsea, che non va oltre il 2-2 a Stamford Bridge contro il Nottingham in una stagione che, per i Blues, ormai non ha più nulla da dire. Sono gli ospiti, in lotta per non retrocedere, a passare in vantaggio al 13' con Awoniyi, poi Lampard perde Kovacic sostituito da Loftus-Cheek. Ad inizio ripresa si concretizza la rimonta dei padroni di casa firmata da Sterling, in gol al 51' e al 58', ma quattro minuti dopo arriva anche la doppietta di Awoniyi, che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Il Chelsea sale a 43 punti e subisce l'aggancio anche del Crystal Palace, mentre il Nottingham sale a 34 punti, non ancora al sicuro dalla retrocessione.

ASTON VILLA-TOTTENHAM 2-1

Beffa per il Tottenham, che sfiora il pareggio in rimonta nel recupero ma alla fine perde 2-1 in casa dell'Aston Villa. I padroni di casa sbloccano già all'8' con Ramsey, mentre al 72' arriva il raddoppio di Douglas Luiz. Per i londinesi sembra finita, ma al 90' Kane segna su calcio di rigore causato da Ashley Young e accorcia le distanze. Proprio al 98' sembra arrivare il pareggio di Son, ma la rete viene annullata per fuorigioco del sudcoreano. Finisce così 2-1 per i Villans, che salgono a quota 57 e agganciano proprio il Tottenham, infiammando la volata finale per un posto in Europa League. Per il Tottenham è il terzo ko nelle ultime cinque partite.

CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 2-0

La doppietta di Eze lancia il Crystal Palace, che batte 2-0 il Bournemouth e si concede il lusso di agganciare a quota 43 in classifica il Chelsea. Sono le reti al 39' e al 58' su assist di Ayew e Olise da parte dell'ex Qpr a lanciare le Eagles, mentre le Cherries restano a quota 39, ma ottengono comunque la salvezza in virtù del pareggio per 2-2 tra il Leeds e il Newcastle.

SOUTHAMPTON-FULHAM 0-2

Colpo grosso del Fulham, che si impone 2-0 in casa del Southampton grazie ad un perfetto secondo tempo. A stendere i Saints, infatti, sono le reti al 48' di Carlos Vinicius su assist di Reed e il raddoppio di Mitrovic, che riceve da Wilson e segna al 72', chiudendo definitivamente i giochi. I Cottagers salgono a 51 punti e accorciano le distanze dal Brighton di De Zerbi che, però, ha 3 partite in meno rispetto al Fulham. Il Southampton, invece, resta ultimo a quota 24 punti, dicendo addio alla Premier League: è infatti matematicamente retrocesso.