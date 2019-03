Premier League, Manchester vola: City primo dopo la vittoria sul Fulham, United di nuovo in zona Champions

29/03/2019

Il Manchester City vince 2-0 sul campo del Fulham e si porta in testa alla classifica della Premier League , a +1 sul Liverpool . Il vantaggio è firmato da Bernardo Silva al 5', mentre a raddoppiare al 27' è Sergio Agüero (poi out per infortunio). Bene anche il Manchester United , che contro il Watford soffre ma prevale per 2-1 (in gol Rashford al 28' e Martial al 73'): i Red Devils sopravanzano l' Arsenal e sono quarti, in piena zona Champions .

14-0. Per riassumere il dominio del Manchester City al Craven Cottage si potrebbe fornire il dato dei tiri dopo 15 minuti. In pratica, una conclusione al minuto. Un tiro a segno con un bersaglio neanche tanto mobile, che anzi fa di tutto per essere crivellato di colpi. La gara in apnea del Fulham inizia dopo appena quattro minuti, quando Agüero triangola in area con Bernardo Silva ma viene fermato da Rico. Poi, al 5', un appoggio sbagliato clamorosamente da Fosu-Mensah regala la transizione ai Citizens, che Bernardo Silva finalizza per il vantaggio grazie a un sinistro all'angolino da fuori area. Da rivedere la posizione di David Silva sulla traiettoria scoccata dal portoghese. Gündogan e de Bruyne sfiorano il raddoppio, sfruttando le falle degli avversari. Il Fulham, anche per merito del Manchester City, è incapace di imbastire la minima manovra offensiva, e quando si intestardisce a uscire dal pressing di Guardiola con il palleggio incappa in errori elementari, spesso al limite dell'area. Al punto che il Craven Cottage urla ironicamente “Olé” a ogni passaggio riuscito.Nemmeno punti nell'orgoglio, i padroni di casa ripetono lo stesso errore al 27': stavolta è Bryan a sbagliare un passaggio facile. Sulla traiettoria si inserisce Bernardo Silva, che serve in area Agüero: il Kun raddoppia con un destro morbido. A fine primo tempo il dato sui tiri è di poco più nobile per il Fulham: 18-3, tra questi un interno a giro di Gündogan che sfiora il palo. Nel secondo tempo il City non affonda, forse per gestire le energie in vista di un tour de force che, tra Premier, Champions e FA Cup, lo costringerà a disputare almeno otto partite in un mese. Lo farà con un Fernandinho in più (il brasiliano, recuperato al 100%, entra nella ripresa al posto di de Bruyne), ma preoccupano le condizioni di Agüero, che chiede il cambio al 57', forse per un problema muscolare. Il Kun scuote la testa, ma dal suo linguaggio del corpo non dovrebbe trattarsi di un infortunio serio. Guardiola potrebbe comunque essere costretto a farne a meno per qualche partita.

Il City, tuttavia, ha alternative niente male, soprattutto in attacco. Dalle parti di Rico arrivano minacce prima con Sterling, poi con Walker, che viene liberato in area proprio dal numero 7, ma colpisce in pieno il palo. La difesa dei padroni di casa è ancora non pervenuta, e alla fine il 2-0 sta pure bene a coach Parker, che ha rischiato più volte l'imbarcata. Con questa vittoria, il Manchester City sale a 77 punti, a +1 sul Liverpool, impegnato domenica ad Anfield Road contro il Tottenham. Il Fulham, penultimo con 17 punti, è sempre più vicino alla Championship: l'unico obiettivo dei Cottagers è finire la stagione con dignità.