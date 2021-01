Premier League: Manchester City-Brighton 1-0, basta Foden e Guardiola è terzo

INGHILTERRA

Nella 18esima giornata di Premier League il Manchester City supera il Brighton per 1-0 e sale in terza posizione, con una partita da recuperare rispetto ai cugini dello United e al Liverpool. All’Etihad Stadium è decisiva la rete del giovane Phil Foden al 44’, in un match che avrebbe potuto regalare più gol viste le molte occasioni dei Citizens e le iniziative degli ospiti: nel finale Sterling sbaglia il rigore della sicurezza calciando alto.

È Phil Foden l’uomo di Guardiola per la settima vittoria consecutiva del Manchester City tra campionato e coppa. Dal 15 dicembre i Citizens non sbagliano un colpo e il Brighton non riesce a interrompere la striscia nonostante qualità e volontà non manchino. Come pronosticabile, sin dal fischio d’inizio la partita dell’Etihad Stadium si svolge sull’onda delle offensive della squadra di casa, che deve giocare senza una prima punta di ruolo: Aguero infatti non è schierabile per essere entrato in contatto con un positivo al Covid e Gabriel Jesus è inizialmente a riposo. Già dopo un quarto d’ora i padroni di casa si rendono pericolosi, ma il portiere Sanchez è bravissimo a chiudere lo specchio a De Bruyne con una parata da hockey. Anche se è 12 anni e mezzo che perde contro i Citizens (due sole reti fatte e 21 subite nei relativi sette incroci), il Brighton resiste stoicamente per quasi tutto il primo tempo cercando talvolta di innescare il suo tridente leggero ma rapido. A una settantina di secondi dall’intervallo, però, è il gioiellino Foden a sfondare il muro ospite con un bellissimo rasoterra dal limite dell’area, ripresentando l’incubo azzurro alla squadra di Potter.

Nella ripresa il Brighton può così dare il tutto per tutto, ma si scopre difensivamente e il City sfiora il raddoppio più volte: Mahrez conclude di poco a lato, Sanchez si supera su Gundogan e Bernardo Silva colpisce il palo di potenza. E tutto in meno di sessanta secondi. Gli ospiti però non si spaventano e continuano a provarci con qualità, anche se le occasioni successive sono sui piedi di Cancelo e De Bruyne, ipnotizzati da un ottimo Sanchez. Gli uomini di Potter spingono fino al novantesimo, ma il City se la cava solo con qualche brivido, sprecando addirittura un rigore al 92’ con Sterling (causato in uscita proprio dal portiere Sanchez). Guardiola sale così al terzo posto a -1 dal Liverpool e a -3 dallo United, che però hanno disputato una gara in più a testa.

RISULTATI E CLASSIFICHE