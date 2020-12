Premier League, Liverpool forza 7: Crystal Palace annientato

INGHILTERRA

È un Liverpool travolgente quello che inaugura la 14a giornata di Premier League battendo 7-0 il Crystal Palace. A Selhurst Park bastano due minuti, ai Reds, per andare in vantaggio con Minamino: Mané (35’), Firmino (44’ e 68’), Henderson (52’) e Salah (81’ e 84’) completano poi la festa. Gli uomini di Klopp, al decimo risultato utile consecutivo, allungano in testa portandosi a +6 sul Tottenham, impegnato domenica contro il Leicester. Getty Images

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 0-7

Che ci fosse una distanza significativa fra le due squadre in campo a Selhurst Park lo diceva anche la classifica, ma non era facile immaginare che i Reds potessero letteralmente travolgere una squadra che comunque veniva da risultati positivi come la vittoria in casa del West Bromwich e i pareggi con Tottenham e West Ham. Bastano appena due minuti di gioco per capire, invece, quale sarà il copione della partita: azione avvolgente degli uomini di Klopp, Mané imbecca Minamino che supera Guaita e firma il vantaggio. Nonostante un paio di occasioni interessanti capitate sui piedi di Zaha e Ayew, i Reds cambiano definitivamente marcia nel finale del primo tempo e non devono più guardarsi alle spalle: al 35’ arriva il 2-0 con Mané, la cui conclusione in girata su assist di Firmino è imprendibile per il portiere spagnolo, mentre al 44’ è proprio il brasiliano a firmare il tris, grazie allo spunto solitario in area di rigore che frustra resistenza dei padroni di casa. Nella ripresa gli ospiti non pensano nemmeno per un minuto ad abbassare il ritmo: Henderson firma il poker al 52’ con una gran conclusione dalla distanza, Firmino fa doppietta al 68’ su assist dell’appena entrato Salah. L’egiziano poi è protagonista assoluto nel finale: all’81’ sfrutta una disattenzione in marcatura per segnare il sesto gol ospite, tre minuti dopo fa 7-0 dopo una bellissima azione personale, lasciando di sale McArthur e van Aanholt che avevano provato a fermarlo in marcatura. È l’ultima emozione: il Liverpool, sempre più primo in classifica, stacca il Tottenham (impegnato domenica contro il Leicester) portandosi a +6, il Crystal Palace resta nella pancia della graduatoria ma deve fare i conti con la prima sconfitta in casa con almeno cinque gol subiti dal 1994.

