Premier League: Liverpool beffato dal Newcastle, niente quarto posto

INGHILTERRA

Secondo pareggio consecutivo per i Reds, che subiscono ad Anfield l’1-1 al 96’: Willock replica a Salah

In attesa del big match in ottica qualificazione Champions tra West Ham e Chelsea, il Liverpool perde la grande occasione di agganciare il quarto posto dopo l’1-1 casalingo contro il Newcastle. Nel mach valido per la 33esima giornata di Premier League, i Reds vanno in vantaggio al 4’ grazie a un ottimo stop e tiro di Salah su sponda di Mané. Gli uomini di Klopp sprecano però il possibile 2-0 e, al 96’, Willock pareggia i conti all’ultimo secondo. Liverpool, i tifosi contro la proprietà americana: "FSG out" Getty Images

Niente aggancio in zona Champions League per il Liverpool, che spreca la possibilità di vedere ancora più vicino (se non addirittura agganciare) il quarto posto, sfruttando anche lo scontro diretto tra West Ham e Chelsea. L’1-1 beffardo subìto in pieno recupero contro il Newcastle determina il secondo pareggio consecutivo in Premier dopo quello di Leeds (anche quello arrivato nel finale con la rimonta degli avversari). Neanche praticamente il tempo di partire che i Reds si portano subito in vantaggio: ottimo servizio in area per Mané da parte di Firmino, sponda aerea per Salah che stoppa benissimo e si gira scaricando in rete sul primo palo. Al 20’, sul fronte opposto, Longstaff scappa via e chiude il diagonale verso la porta avversaria: Alisson respinge in corner. Alla mezz’ora Jota spreca il 2-0 a seguito di un pasticcio difensivo della difesa avversaria. Non è da meno Mané, che incespica davanti a Dubravka che gli esce sui piedi. Dopo un tiro di Firmino bloccato dal portiere delle Magpies, una conclusione di Joelinton viene parata da Alisson. Il Liverpool non riesce proprio a segnare la rete della sicurezza, perché anche Salah si divora il raddoppio a pochi metri dalla porta difesa da Dubravka. E così, seguendo pedissequamente la ‘dura’ legge del calcio, arriva il pari del Newcastle al 96’: Dummett sventaglia in mezzo, la difesa non rinvia e Willock sigla il definitivo 1-1.

RISULTATI E CLASSIFICHE