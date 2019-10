Premier League, Leicester scatenato: nove gol al Southampton

Il Leicester ha strapazzato senza pietà in trasferta il Southampton nell'anticipo della decima giornata di Premier League. Al St Mary's Stadium, i Foxes hanno vinto 9-0 approfittando dell'espulsione di Bertrand al 12' dopo il vantaggio di Chilwell. Per la squadra di Brendan Rodgers, per ora seconda in classifica, si sono poi scatenati Perez e Vardy (entrambi tripletta) oltre ai gol di Tielemans e Maddison nel diluvio (di gol e pioggia) di Southampton.