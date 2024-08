Premier League, l'eterno Vardy ferma il Tottenham: 1-1 tra Spurs e Leicester

INGHILTERRA

La squadra di Postecoglou domina all’esordio, ma conquista solamente un 1-1: Vardy risponde a Porro nel ritorno delle Foxes in Premier League

Tottenham, brutto infortunio alla testa per Bentancur: esce in barella.















Si chiude con un pareggio tra il Tottenham e il neopromosso Leicester la prima giornata della Premier League 2024/25: al King Power Stadium è 1-1 il risultato finale di un match che vede gli Spurs giocare un gran primo tempo, prima di calare nettamente nella ripresa. Porro sblocca la partita al 29', ma è la rete di Vardy al 58' a infiammare l'ambiente: il Tottenham non concretizza le tante occasioni create e nel finale rischia anche di perdere.

Il prepartita al King Power Stadium è contraddistinto dal ricordo commosso di Craig Shakespeare, ex allenatore del Leicester scomparso lo scorso 1° agosto dopo una lunga malattia (vinse la Premier League nel 2016 da vice di Claudio Ranieri). Dopo un minuto di applausi con le squadre schierate a centrocampo, inizia quindi il match e a dominare il primo tempo è il Tottenham: gli Spurs si costruiscono una palla gol dopo l’altra e passano avanti al 29’. Cross illuminante di Maddison, grande ex della partita, e stacco vincente di Pedro Porro: i londinesi sfiorano anche il raddoppio pochi istanti dopo con Brennan Johnson. A far impazzire la difesa del Leicester è soprattutto Maddison, autore di una prima frazione di altissimo livello: le azioni più interessanti del Tottenham nascono tutte dai suoi piedi. Le Foxes hanno bisogno di una scintilla per cambiare volto alla propria partita e a innescarla ci pensa allora l’eterno Jamie Vardy: completamente dimenticato dalla difesa, il capitano del Leicester fa 1-1 al 58’. Inizia un’altra partita: i padroni di casa prendono fiducia e serve il miglior Vicario a negare la doppietta a Vardy. Al 72’ il gioco si interrompe per parecchi minuti, dopo un duro colpo alla testa accusato da Bentancur: l’ex Juve lascia il campo in barella, ma cosciente. Il Tottenham sembra un lontano parente di quello visto nel primo tempo e il Leicester cerca allora il colpo grosso: Ndidi spaventa Vicario al 92’, ma l’ex Empoli salva il risultato. Inizia così con un 1-1 la Premier League di Spurs e Foxes: un pareggio dal sapore decisamente diverso per le due squadre. Il Tottenham chiude con qualche rammarico, mentre il Leicester strappa subito un punto in rimonta nel giorno del ritorno in massima divisione.