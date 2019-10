Premier League: il Liverpool fa 8 su 8 all'ultimo minuto, Lloris ko e il Tottenham crolla

INGHILTERRA

La marcia del Liverpool in Premier League prosegue in maniera apparentemente inarrestabile. I Reds vincono infatti l'ottava partita di campionato su otto piegando per 2-1 il Leicester a Anfield: segnano Mané e Maddison, decide Milner su rigore al 95'. Periodo sempre più nero per il Tottenham, che affonda 3-0 a Brighton e perde a lungo Lloris: il portiere degli Spurs si rompe un braccio, poi segnano Maupay e il baby Connolly (doppietta). Tottenham, tegola Lloris: il francese si è rotto il braccio Getty Images

BRIGHTON-TOTTENHAM 3-0

Mauricio Pochettino si volta e scuote la testa. Il suo staff medico gli ha appena detto che Hugo Lloris si è rotto il braccio sinistro. Le immagini sono chiare, il portiere esce in barella con la bombola di ossigeno. Oltre al danno, la beffa, perché l'intervento infelice del francese ha portato anche all'1-0 di Maupay (3'). E per gli Spurs, già sotto un treno dopo il 2-7 incassato in Champions League dal Bayern Monaco, il Brighton diventa l'Olanda del 1974. Lo sguardo di Pochettino è spento come la sua squadra, sfilacciata e preda degli eventi. Eriksen, Kane e Son dovrebbero accendere la luce e invece vengono coinvolti nella depressione di un Tottenham che, da finalista di Champions League, regala una giornata indimenticabile ad Aaron Connolly, 19enne irlandese che sigla una doppietta. Il primo acuto arriva al 32': ancora un cross dalla sinistra, il classe 2000 prima ci prova con un tacco al volo, poi ribadisce in rete dopo la respinta di Gazzaniga. Nella ripresa Gross colpisce la traversa su punizione, ma il tris è rinviato di pochi istanti, perché Connolly trova il secondo gol in Premier League con un destro a giro imparabile da dentro l'area (65'). Solo sotto di tre gol si sveglia il Tottenham, ma la giornata nera viene confermata anche dal liscio di Son a due metri dalla porta e dal sinistro alto di Kane a porta spalancata. L'ingresso di Lucas Moura per Son dà brio ma non reti alla manovra degli ospiti: Ryan lo ferma per due volte. Per Pochettino è la terza sconfitta in quattro partite, tra cui l'umiliante k.o. in Champions e l'incredibile eliminazione dalla Carabao Cup.