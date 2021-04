Premier League: impresa del Leeds, 2-1 sul City

INGHILTERRA

Doppietta di Dallas all’Etihad: la formazione di Bielsa vince in pieno recupero in inferiorità numerica

Grande impresa del Leeds sul campo del Manchester City. Finisce 2-1 per i Whites, in vantaggio al 42’ con un preciso destro rasoterra di Dallas dal limite. La squadra di Bielsa resta però in dieci uomini allo scadere del primo tempo (espulso Cooper dal Var). I Citizens sfruttano la superiorità numerica per pareggiare i conti al 76’ con un piatto di Ferran Torres, ma ci pensa ancora Dallas a regalare in contropiede al 91’ il successo ai suoi.

MANCITY-LEEDS 1-2

L’eroe di questa giornata di Premier League è sicuramente Stuart Dallas. Il centrocampista nordirlandese è autore di una doppietta “pazza” (in pieno stile Bielsa) sul campo della capolista della Premier League in pieno recupero, per il meritato successo del Leeds ridotto in dieci contro undici.

Eppure il Manchester City aveva cominciato bene. Al 22’, doppia occasione per i padroni di casa: prima Ferran Torres viene murato, poi Gabriel Jesus non trova il tap-in vincente sugli sviluppi del corner di Zinchenko. Nel finale di primo tempo Sterling si divora un gol già fatto: Fernandinho recupera il pallone e scarta un paio di avversari, pallone servito per l’accorrente numero 7 che, con la porta scoperta, apre troppo la conclusione e calcia clamorosamente fuori. Così ci pensa la formazione di Bielsa a portarsi in vantaggio al 42’: Helder Costa scappa via a Cancelo, che sbaglia il disimpegno e favorisce Bamford, quest’ultimo vede Dallas che, con un rasoterra dritto per dritto dal limite, scarica alle spalle di Ederson dopo avere colpito il palo interno.

La gioia per avere sbloccato il risultato viene in qualche modo soppressa tre minuti più tardi, quando Cooper lascia il Leeds in dieci uomini: il capitano viene infatti espulso direttamente dal Var, dopo che l’arbitro lo aveva semplicemente ammonito per un fallo su Gabriel Jesus. Tuttavia il secondo tempo non si dimostrerà semplice per il City, come preventivabile. Nella prima mezz’ora la squadra di Guardiola si rende pericolosa solamente con Bernardo Silva (pallone deviato in angolo da Diego Llorente) e con Fernandinho, la cui conclusione viene smanacciata sopra la traversa da Meslier. In ogni caso ci pensa Ferran Torres a pareggiare i conti al 76’: Bernardo Silva, servito sul filo del fuorigioco da Fernandinho, chiude il triangolo per l’ex Valencia il quale, a tu per tu con il portiere avversario, non sbaglia. L’assedio finale si rivela solamente un boomerang per i vicecampioni d’Inghilterra: al 91’ Alioski insacca per Dallas, che scatta in velocità e, contro Ederson in uscita, realizza il colpaccio all’Etihad.